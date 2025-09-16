Türkiye’de karate sporunun önle gelen isimlerinden ve ABD’de yaşamını sürdüren Tülay Kayacık Albear yakalandığı hastalık nedeniyle yaşamını yitirmesi Uzakdoğu sporları spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından yapılan açıklamada “Türk karatesinin değerlerinden, Gojuryu 6. Dan, Shotokan 4. Dan, Kyokushinkai 1. Dan sahibi; Kadınlar Dünya Kupası’nda ülkemize ilk madalyayı kazandıran, dört kez Dünya Gojuryu Stil Kumite Şampiyonu ve US Open Kata Şampiyonu olan Tülay Kayacık Albear’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hem ülkemizde hem de dünyada karate camiasına değer katmış olan ismi daima saygıyla anılacaktır. Başta kıymetli eşi Gustavo Albear, ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyor; ruhunun şad, mekanının cennet olmasını temenni ediyoruz. Camiamızın başı sağ olsun” denildi.

Siyah Kuşak sporcu arkadaşları ise “ABD'de yaşamını sürdüren Sensei Tülay Kayacık ALBEAR hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Bir süreden beri mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü. Hocamız, müsabık bir sporcu olarak son dakikaya kadar mücadele etti ve kazandığı engin karate bilgisini paylaşmaktan kaçınmadı. Sporuna olan sevgisi, azmi ve her zaman dik duruşuyla camiada sağlam bir yer edindi. Disiplin onun vazgeçilmezi, 'Do'nun ve Dojo'nun bir neferiydi” ifadelerini kullandı.