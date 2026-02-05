Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Dubai'de ziyaret ettiği bir alışveriş merkezinde hayranlarının yoğun ilgisine maruz kaldı.
Ronaldo'nun etrafını saran kalabalık nedeniyle güvenlik görevlileri tarafından alınan önlemler sayesinde ezilmekten kurtuldu.
EZİLMEKTEN ZOR KURTULDU
AVM içinde ilerlemekte güçlük çeken Cristiano Ronaldo'nun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. 41 yaşındaki futbolcu zor anlar yaşarken yaşanan izdihamın içinden güvenlik kordonuyla çıkabildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Ronaldo'nun sakin tavırlarını koruduğu görülürken, hayranların yoğun ilgisi nedeniyle ziyaretin kısa sürede sonlandırıldığı öğrenildi.