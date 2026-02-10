Everton forması giyen Jack Grealish, ayağında oluşan stres kırığı sebebiyle sezonu kapattı. İngiliz milli futbolcu, sosyal medya hesaplarından duygusal bir mesaj paylaştı:

"Sezonun böyle bitmesini istemezdim ama futbol bu, yıkıldım. Ameliyat oldum ve artık tamamen dönüşüme odaklanıyorum. Daha fit, daha güçlü ve eskisinden daha iyi döneceğim. Bu inanılmaz kulübe geldiğimden beri gördüğüm destek benim için çok şey ifade ediyor. Teknik ekip, takım arkadaşlarım ve özellikle taraftarlar harikaydı. Bu kulübü temsil etmeyi seviyorum. Takımı sonuna kadar destekleyeceğim ve en kısa sürede dönmek için her şeyi yapacağım. Tüm bu sevgi için tekrar teşekkürler."

Grealish'in bu sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nda forma giyme ihtimalini de ciddi şekilde riske sokabileceği bekleniyor.