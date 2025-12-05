Belçika'nın Leuven kentinde üretilen ve 'Dünyanın en çok bardağı çalınan' bira markasının Türkiye geleceği söylentileri sosyal medyada gündem oldu.

Biradan ziyade bardaklarıyla dikkat çeken marka, İngiltere ve Kuzey Amerika’da yaşanan bardak kayıpları sonrasında bunu bir pazarlama stratejisine dönüştürdü.

ÇALINAN BARDAKLAR PAZARLAMA STRATEJİSİ OLDU

Markanın kadehlerinin sıkça çalınması üzerine hazırladığı kampanyalarda "Anlaşılabilir ama kabul edilemez" mesajını kullandı. Böylece bu pazarlama stratejisiyle marka gündemde tutuldu.

TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Markanın, Türkiye'ye geleceği iddiaları sonrasında ikonik kadehlerinin barlarda ve restoranlarda nasıl bir ilgi göreceği merak konusu oldu. Özel tasarımlı bardakların koleksiyoncuların dikkatini çekeceği söyleniyor.