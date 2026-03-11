Ontario’daki Tatlı Su Restorasyon Ekolojisi Merkezi’nde (FREC) rutin kontrollerini yapan araştırmacılar, Chinook somonu yavruları arasında biyolojik bir mucizeye tanıklık etti. Laboratuvar ortamında yumurtadan çıkan binlerce balık arasından sıyrılan bu sıra dışı ikizler, göğüs kafesinden kuyruğa kadar karın bölgesinden birbirine tamamen kaynaşmış durumda. Uzmanlar, bu tür bir anormalliğin doğada hayatta kalma şansının yok denecek kadar az olduğunu ancak laboratuvar ortamında izlenmesinin büyük bir bilimsel önem taşıdığını vurguladı.

TEK ENERJİ KAYNAĞINI PAYLAŞIYORLAR

Araştırma ekibi, iki ayrı baş ve kuyruğa sahip olan bu yapışık kardeşlerin, gelişimleri için hayati önem taşıyan tek bir yumurta kesesini paylaştığını tespit etti. Yumurtadan çıktıktan sonraki ilk günlerde tüm enerji ihtiyacını bu keseden karşılayan balıklar için ortak besin kaynağı, aynı zamanda en büyük risk faktörünü oluşturuyor. İkizlerden birinde meydana gelecek en ufak bir zayıflık veya hastalık, ortak enerji havuzu nedeniyle doğrudan diğer kardeşi de etkileyerek her ikisinin de ölümüne yol açabiliyor.

Biyolojik incelemeler, bu durumun embriyonik gelişimin çok erken safhalarında yaşanan bir "bölünme kazası" sonucu ortaya çıktığını gösteriyor. Normal şartlarda iki ayrı balık oluşturması gereken hücre bölünmesi süreci bir noktada durunca, iki organizma birbirinden tamamen kopamıyor ve dokular yeniden birleşerek bu yapışık yapıyı oluşturuyor.

BİLİM DÜNYASI İÇİN "HAYRANLIK UYANDIRICI" KEŞİF

Merkez direktörü Dr. Trevor Pitcher, bu tür vakaların 10 bin ila 50 bin doğumda bir görüldüğünü belirterek keşfin nadirliğine dikkat çekti. Her ne kadar binlerce balık yetiştirseler de bu denli koordineli hareket eden ve hayatta kalan bir örneğe ilk kez rastladıklarını ifade eden Pitcher, ikizlerin gelişimini anbean takip ettiklerini söyledi.

Yapışık somonların geleceği, paylaştıkları yumurta kesesi tükendiğinde belli olacak. Uzmanlar, balıkların kendi başlarına beslenmeye başlamaları gereken evrede, koordinasyon sorunları ve anatomik engeller nedeniyle ciddi bir hayatta kalma sınavı vereceklerini öngörüyor. Bu keşif, Büyük Göller ekosistemini desteklemek ve balık üretim süreçlerini iyileştirmek isteyen bilim insanları için paha biçilemez bir veri kaynağı sağlıyor.