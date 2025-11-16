Tarihi, kültürel ve siyasi nedenlerle oluşan bu özel modeller, modern devlet yapılarının tek biçimli olmadığını gösteriyor. Kimi ülkelerde dini otorite yönetime liderlik ederken, kimilerinde kolektif karar mekanizması veya dönüşümlü liderlik sistemi uygulanıyor. İşte devlet başkanı bulunmayan veya alışılmış yönetim sistemlerinden farklı şekilde yönetilen ülkeler...

VATİKAN – PAPA HEM DEVLETİN HEM ÜLKENİN BAŞINDA

Katolik dünyasının merkezi olan Vatikan’da cumhurbaşkanı ya da başbakan bulunmuyor. Ülkeyi doğrudan Papa yönetiyor. Papa hem ruhani lider, hem de Vatikan City Devleti’nin resmî devlet başkanı. Tüm siyasi ve idari yetki en tepedeki bu makamda toplanıyor.

SAN MARINO – AYNI ANDA İKİ LİDER, 6 AYDA BİR DEĞİŞEN YÖNETİM

Dünyanın en eski cumhuriyetlerinden San Marino’da devlet başkanlığı görevi tek kişiye verilmiyor. Ülkede aynı anda iki kaptan naip görev yapıyor ve bu liderler 6 ayda bir değişiyor. Böylece otoritenin tek elde toplanması engelleniyor ve yönetim sürekli devredilerek sistem canlı tutuluyor.

İSVİÇRE – TEK LİDER YOK, 7 KİŞİLİK KURUL BİRLİKTE YÖNETİYOR

Avrupa’nın en istikrarlı ülkelerinden İsviçre’de bir devlet başkanı görünüşte bulunuyor ancak bu makam sembolik. Ülke aslında 7 kişiden oluşan Federal Konsey tarafından yönetiliyor. Tüm kararlar ortak alınırken, konsey üyeleri arasında yıllık dönüşümlü bir başkanlık uygulaması var.

ANDORRA – İKİ LİDER VAR AMA HİÇBİRİ ÜLKEDE YAŞAMIYOR

İspanya ile Fransa arasında sıkışmış küçük bir prenslik olan Andorra'da yönetim modeli diğer devletlerden farklı. Ülkeyi iki eş prens yönetiyor: Biri Fransa Cumhurbaşkanı, diğeri İspanya’daki Urgell Piskoposu. İlginç olan ise her iki liderin de Andorra’da yaşamaması. Devlet işleri büyük ölçüde yerel hükümet tarafından yürütülüyor.

NAURU – NE KRAL VAR NE DE HALKIN SEÇTİĞİ BİR BAŞKAN YOK

Pasifik Okyanusu’nda yer alan küçük ada ülkesi Nauru’da klasik anlamda bir devlet başkanı yok. Ülkede halk tarafından seçilen bir lider bulunmadığı gibi monarşi sistemi de yok. Devlet başkanını Meclis kendi içinden seçiyor. Ordusu olmayan Nauru’da yönetim, yerel idareciler ve meclis tarafından yürütülüyor.