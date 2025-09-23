ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmada yatırımcılar faiz indirimi mesajlarına odaklandı. Yatırımcıların Fed'den daha güçlü bir faiz indirimi beklentisinin artmasıyla birlikte altının onsu rekor kırdı, dolar endeksi zayıfladı ancak Türkiye'de dolar rekorunu tazeledi.

Haftanın ikinci işlem gününde de dolar/TL kuru güne 41,45 seviyesinden başladı. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser operasyonu yapılması da siyasi belirsizliğe neden oldu. Dolar /TL güne 41,45 seviyesinde hareketleniyor.

Euro/TL ise euronun da değer kaybetmesiyle 48,92 seviyesine geriledi.

Dolar endeksi ise 97,82 seviyesinden yüzde 0,48 değer kaybıyla 97,35 seviyesinde hareketleniyor.

DOLAR VE EURO İSVİÇRE FRANGI KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

Dolar, İsviçre frangı karşısında yüzde 0,19 düşerek 0,794 seviyesine geriledi ve üç günlük yükseliş serisini sonlandırmaya yaklaştı. Euro ise dolara karşı kayıplarını telafi etme eğilimine girerek yüzde 0,23 artışla 1,1771 seviyesine yükseldi. ABD dolarının küresel ölçekteki performansını yansıtan dolar endeksi yüzde 0,34 azalarak 97,435 seviyesine indi ve son üç seansta elde ettiği kazançları geri vermeye başladı.

İsveç kronu, ülke merkez bankasının toplantısı öncesinde dolar karşısında yüzde 0,57 değer kazanarak 9,373’e çıktı. Japon yeni karşısında ise dolar yüzde 0,05 gerileyerek 147,87 seviyesine indi ve böylece ikinci işlem gününde üst üste düşüş kaydetti.