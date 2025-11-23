Ülkeler yükselen enflasyon sonrası, kasasını altınla doldurmaya başladı. Yüksek enflasyon karşısında, para birimlerinde yaşanacak olası değer kayıplarına karşı ülkeler harekete geçti. Ülkelerin kasasında artık altın daha fazla var. Dünya çağında altına olan talebin artmasıyla beraber de altın fiyatları fırladı. Dünyada 2 ülke arasında ise kıyasıya altın yarışı sürüyor. Rusya ve Avusturalya kasasını altınla doldu. İşte ülkelerin altın rezervleri...

7 TRİLYON DOLARI AŞAN ALTIN REZERVİ

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) verilerine göre, dünyadaki altın zengini ülkeler belli oldu. Rusya ve Avustralya arasındaki rekabet ortaya çıktı. İlk 10 ülke dünyadaki işlenmemiş altın rezervlerinin yüzde 85’inden fazlasını oluşturuyor. Yer altında bulunan bu rezervlerin toplam değerinin ise 7 trilyon doları aştığı hesaplanıyor.

RUSYA VE AVUSTRALYA ARASINDA SIKI REKABET

En çok altını olan ülkeler arasında Rusya birinci sırada sırada fakat bazı tahminlere göre, Avustralya son zamanlarda zirveye oymuyor hatta Rusya'yı sollamış da olabilir. Her iki ülke, küresel altın rezerv hacminin yüzde 40’ını tek başına oluşturuyor.

RUSYA'NIN ZENGİNLİĞİ

Rusya'daki en büyük altın yatakları Sibirya ve Uzak Doğu’da, özellikle Krasnoyarsk ve Magadan bölgeleri ile Amur ve Çukotka’da bulunuyor.

LİSTEDE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER DİKKAT ÇEKİYOR

Listenin liderlerini ise Güney Afrika, Endonezya takip ediyor. Gelişmekte olan ülkeler altın piyasasında ön plana çıkıyor. Endonezya 3 bin 800 tonluk rezerviyle 4. sırada bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun verilerine göre en çok altını olan ülkeler şu şekilde:

1. Rusya – 12.000 ton

2. Avustralya – 12.000 ton

3. Güney Afrika – 5.000 ton

4. Endonezya – 3.800 ton

5. Kanada – 3.200 ton

6. Çin – 3.100 ton

7. ABD – 3.000 ton

8. Peru – 2.500 ton

9. Brezilya – 2.400 ton

10. Kazakistan – 2.300 ton