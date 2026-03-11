Küresel enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik, ülkelerin sahip olduğu kanıtlanmış petrol rezervlerini yeniden gündeme taşıdı. Enerji güvenliği ve jeopolitik stratejiler açısından kritik öneme sahip olan ham petrol rezervlerinde, belirli ülkelerin hakimiyeti dikkat çekti.

DÜNYANIN EN GENİŞ PETROL REZERVİNE SAHİP ÜLKE VENEZUELA

Dünya genelindeki toplam petrol rezervlerinin büyük bir bölümü sınırlı sayıda ülkede toplanmış durumda. Güncel verilere göre, dünyanın en geniş kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela olmaya devam ediyor. Venezuela’yı, üretim kapasitesi ve maliyet avantajıyla küresel piyasaların en belirleyici aktörlerinden biri olan Suudi Arabistan takip ediyor.

REZERV VE ÜRETİM KAPASİTESİ ARASINDAKİ FARK

Enerji uzmanları, bir ülkenin yüksek rezerve sahip olmasının her zaman yüksek üretim anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Listenin üst sıralarında yer alan Kanada, "petrol kumları" adı verilen özel bir rezerv yapısına sahipken; İran ve Irak gibi Orta Doğu ülkeleri, geleneksel yöntemlerle çıkarılabilen geniş rezervleriyle stratejik konumlarını koruyor.

Buna karşın, rezerv sıralamasında ilk beşte yer almayan ABD, teknolojik imkanları sayesinde dünyanın en büyük petrol üreticileri arasında üst sıralarda yer alarak dengeleri değiştiriyor.

KÜRESEL ARZ GÜVENLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Petrol rezervlerinin coğrafi dağılımı, sadece ekonomik değil aynı zamanda diplomatik ilişkileri de şekillendiren temel unsurlar arasında kabul ediliyor. Uluslararası enerji kuruluşları, mevcut rezervlerin işlenme maliyetleri ve çevresel faktörlerin, önümüzdeki on yıllarda enerji arz güvenliği üzerinde belirleyici olacağını öngörüyor.

EN ÇOK REZERV SAHİBİ OLAN 5 ÜLKE

Venezuela: 300 milyar varilin üzerinde kanıtlanmış rezerv.

Suudi Arabistan: Yaklaşık 267 milyar varil.

Kanada: 170 milyar varil (Büyük bölümü petrol kumu).

İran: 155 milyar varil civarı.

Irak: Yaklaşık 145 milyar varil.