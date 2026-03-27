Uluslararası jeopolitik dengelerin askeri kapasiteler üzerinden şekillendiği süreçte, ülkelerin ordularında bulundurduğu silah sayıları yeniden stratejik bir önem kazandı. Yapılan son araştırmalar, envanter hacmi bakımından Amerika Birleşik Devletleri'nin açık ara liderliğini koruduğunu, Türkiye’nin ise "devler ligi" olarak adlandırılan ilk 10 içerisinde konumlandığını gösterdi.

ABD LİSTEDE AÇIK ARA ZİRVEDE

Listenin birinci sırasında yer alan ABD, 393,3 milyon adetlik devasa envanteriyle dünya genelindeki en yakın takipçisini katlayarak zirvedeki yerini korudu. ABD’yi sırasıyla 71,1 milyon adetle Hindistan ve 49,3 milyon adetle Çin takip ediyor. Pakistan ise 43,9 milyon adetlik silah gücüyle listenin dördüncü sırasında yer alarak dikkat çekti.

TÜRKİYE İLK 10’DA: AVRUPA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye, 13,2 milyon adetlik silah envanteriyle listenin 10. sırasında yer alarak askeri kapasitesini bir kez daha tescilledi. Türkiye bu rakamla; Fransa (12,7 milyon), Kanada (12,7 milyon) ve İtalya (8,6 milyon) gibi birçok NATO müttefikini geride bıraktı. Listenin 11. ve 12. sıralarında yer alan Fransa ve Kanada, Türkiye'nin hemen arkasında konumlandı.

DÜNYANIN EN FAZLA SAVAŞ SİLAHINA SAHİP ÜLKELER

Askeri güç ve savunma harcamalarının odağındaki ülkelerin sıralaması şu şekilde: