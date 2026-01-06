Sağlık sistemlerinin gücü, beslenme alışkanlıkları, yaşam kalitesi ve çevresel faktörler dikkate alınarak hazırlanan “Dünyada En Uzun Yaşayan Ülkeler” listesi yayımlandı. Raporda özellikle mikro devletler ve gelişmiş Asya–Avrupa ülkelerinin üst sıralarda yoğunlaştığı görülürken, Akdeniz diyeti ve ileri sağlık altyapısı öne çıkan başlıca unsurlar arasında yer aldı.

ZİRVE DEĞİŞMEDİ: MONAKO YİNE İLK SIRADA

Listenin zirvesinde bu yıl da sürpriz yaşanmadı. Dünyanın hem en küçük hem de en zengin ülkelerinden biri olan Monako, 86,5 yıl ortalama yaşam beklentisiyle birinci sırada yer aldı. Yüksek refah seviyesi, kaliteli sağlık hizmetleri ve düşük stresli yaşam tarzı, Monako’yu uzun yaşamın merkezi haline getiriyor.

Monako’yu 85,7 yıl ile San Marino, 85,6 yıl ile Hong Kong takip etti. İlk 5’te ayrıca Lihtenştayn ve uzun ömür denince akla gelen Japonya yer aldı.

TÜRKİYE’NİN SIRALAMADAKİ YERİ DİKKAT ÇEKTİ

Dünya genelinde ortalama yaşam süresinin yükseldiği bu dönemde, Türkiye’nin konumu da merak konusu oldu. Açıklanan verilere göre Türkiye, 77,2 yıl ortalama yaşam beklentisiyle 45. sırada yer aldı.

Türkiye, birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kalsa da; son yıllarda sağlıkta dönüşüm, dijital sağlık hizmetleri ve erişimin artması sayesinde yaşam süresinde kademeli bir artış yaşandığı belirtiliyor. Uzmanlar, koruyucu sağlık politikalarının yaygınlaşmasıyla bu sürenin daha da yükselebileceğine dikkat çekiyor.

15) AVUSTRALYA

Yaşam beklentisi: 83.1

14) NORVEÇ

Yaşam beklentisi: 83.1

13) FRANSA

Yaşam beklentisi: 83.1

12) İSRAİL

Yaşam beklentisi: 83.3

11) İSVEÇ

Yaşam beklentisi: 83.3

10) GÜNEY KORE

Yaşam beklentisi: 83.5

9) İTALYA

Yaşam beklentisi: 83.8

8) İSPANYA

Yaşam beklentisi: 84.0

7) İSVİÇRE

Yaşam beklentisi: 84.1

6) ANDORRA

Yaşam beklentisi: 84.1

5) JAPONYA

Yaşam beklentisi: 84.2

4) LİHTENŞTAYN

Yaşam beklentisi: 84.9

3) HONG KONG

Yaşam beklentisi: 85.6

2) SAN MARİNO

Yaşam beklentisi: 85.7

1) MONAKO

Yaşam beklentisi: 86.5

...

45) TÜRKİYE

Yaşam beklentisi: 77.2

UZUN YAŞAMIN ORTAK FORMÜLÜ NE?

Listenin üst sıralarında yer alan ülkeler incelendiğinde bazı ortak noktalar öne çıkıyor. Gelişmiş sağlık altyapısı, dengeli ve doğal beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve düşük stres seviyesi uzun yaşamın temel taşları olarak gösteriliyor.

Örneğin Japonya’da balık ve sebze ağırlıklı beslenme öne çıkarken, İtalya ve İspanya’da zeytinyağı temelli Akdeniz diyeti uzun yaşamın anahtarları arasında yer alıyor. Uzmanlara göre Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise sigara kullanımıyla mücadele, obezitenin önlenmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, ortalama yaşam süresini artırmada kritik rol oynuyor.