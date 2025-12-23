Birçok gelişmiş ülke gıda arzında dışa bağımlı bir yapı sergilerken Guyana farklı bir model ortaya koydu. Yaklaşık 830 bin nüfusa sahip ülke, sınırlı kaynaklarına rağmen gıda güvenliğini büyük ölçüde kendi imkanlarıyla sağlıyor.

Dünya ülkeleri arasında kendi kendine yetebilen tek ülke olarak kayıtlara geçen bir ülke olan Guayana, ithalatı gerek duymadan büyük bir başarıya imza attı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLE TESCİLLENDİ

Nature Food dergisinde yayımlanan araştırmada, Guyana’nın tüm temel besin gruplarında tam yeterliliğe ulaştığı belirtildi. Çalışmada, ülkenin coğrafi sınırlamalarına rağmen tarımsal üretimi nasıl dengelediği ayrıntılı şekilde ele alındı.

TOPRAKLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ ORMAN

Araştırmaya göre Guyana topraklarının yaklaşık yüzde 85’i yoğun ve geçilmesi zor ormanlarla kaplı durumda. Tarım faaliyetleri ise ülkenin dar bir kıyı şeridinde yoğunlaşıyor. Buna rağmen mevcut üretim, ülke nüfusunun tamamını besleyebilecek seviyeye ulaştı.

GENİŞLEME DEĞİL AKILLI TARIM ETKİLİ OLDU

Araştırmaya göre Guyana’nın başarısı, ekili alanları genişletmekten değil, mevcut alanlarda yoğun ve akıllı tarım yöntemleri uygulanmasından kaynaklanıyor. Ülkede tarım politikaları verimlilik ve sürdürülebilirlik temelinde şekillendi.

EKVATOR İKLİMİ DOĞAL AVANTAJ SAĞLIYOR

Guyana’nın ekvatora yakın konumu yıl boyunca istikrarlı sıcaklık ve nem sağlıyor. Binlerce yıl içinde oluşan kil ağırlıklı topraklar yüksek verim sunuyor. Ancak uzmanlar, belirleyici unsurun iklimden çok bu toprakların nasıl işlendiği olduğunu vurguladı.

KARIŞIK EKİM MODELİ VERİMİ ARTIRIYOR

Guyanalı çiftçiler tek tip ürün tarımı yerine karışık ekim yöntemlerini tercih ediyor. Hindistan cevizi ağaçlarının arasına ananas ve domates ekiliyor. Mısır ile soya fasulyesi yan yana yetiştiriliyor. Soya fasulyesi toprağı azotla zenginleştiriyor, mısır ise bu besinden doğrudan faydalanıyor. Bu yöntemin geleneksel tarıma kıyasla verimi 1,2 ila 1,5 kat artırdığı kaydedildi.

YENİLEYİCİ TARIM UYGULAMALARI ÖNE ÇIKTI

Ülkede toprağı tüketmek yerine onarmayı hedefleyen yenileyici tarım uygulamaları hayata geçirildi. Hayvancılık tarımla entegre edildi, doğal gübre kullanımı yaygınlaştırıldı. Canlı köklerin yıl boyunca toprakta kalması erozyonu azaltıyor, bitkilerin birbirini doğal yollarla koruması ise kimyasal kullanımını minimumda tutuyor.

KÜRESEL KRİZLERE KARŞI DAYANIKLI BİR MODEL

Uzmanlar, Guyana’nın uyguladığı bu tarım modelinin küresel krizlere, iklim değişikliğine ve tedarik zinciri sorunlarına karşı güçlü bir örnek oluşturduğunu belirtti. Araştırmada, “daha az maliyetle daha fazla üretim” yaklaşımının artan dünya nüfusu için kritik önem taşıdığı ifade edildi.