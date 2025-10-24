Pandemi sonrası aylarda özellikle gelişmiş konut piyasalarında sert artışlar kaydedildi. Buna karşılık, belli Avrupa ülkelerinde fiyatlar ya yatay seyretti ya da sınırlı artışta kaldı. Farklı ekonomi ve politika setleri, ülkeler arasındaki ayrışmayı derinleştirdi.

2015–2025 KONUT FİYATI ARTIŞI

Türkiye’nin de yer aldığı listede, bazı pazarlar çift haneli ve üzeri artışlarla öne çıktı. İnşaat maliyetlerindeki yükseliş, döviz oynaklığı ve talep dinamikleri, yerel sonuçları etkiledi.

İşte o ülkeler...

Hindistan — %0,1

İsveç — %0,2

Fransa — %0,4

Kolombiya — %0,5

Belçika — %0,6

Norveç — %0,8

Birleşik Krallık — %0,9

Romanya — %2

İtalya — %7

Endonezya — %8

Güney Kore — %8

Güney Afrika — %11

Finlandiya — %15

Almanya — %16

Japonya — %19

Danimarka — %20

Avustralya — %22

Avusturya — %23

Brezilya — %26

Slovakya — %30

İspanya — %30

İsviçre — %31

Lüksemburg — %31

Çin — %33

Meksika — %34

Şili — %34

Yeni Zelanda — %35

Estonya — %36

Letonya — %39

İrlanda — %39

Polonya — %40

Bulgaristan — %41

Yunanistan — %44

Kanada — %44

Çekya — %47

Hollanda — %47

Hırvatistan — %51

Slovenya — %54

ABD — %55

Litvanya — %55

İzlanda — %73

Türkiye — %75

Macaristan — %80

Portekiz — %80

Rusya — %86