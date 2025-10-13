Artvin’in Murgul Kabaca Vadisi’nde yapılan ağaçlandırma çalışmaları sırasında, çapı 2,2 metre, çevresi 6,7 metre ve boyu 25 metre olan dev bir doğu ladini tespit edildi. Tahminen 1000 yaşında olduğu belirlenen ağaç, kendi türü içinde dünyanın en büyük çaplı doğu ladini olarak kayıtlara geçti.

“TÜRÜNDE DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ”

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, anıt niteliğindeki ağacın çapının şerit metreyle belirlendiğini söyledi. Tüfekçioğlu, “Tepesinde hafif kuruma olan anıt niteliğindeki ağacın kendi türü içinde dünyanın en büyük çaplı doğu ladini olduğunu tespit ettik. Ağaca zarar vermemek için yaş belirlemesini, bölgede kesilen yaşlı doğu ladini ağaçlarının çaplarına ve yörenin ekolojik koşullarına göre tahminen yaptık.” dedi.

Tüfekçioğlu, ağaca en yakın çaplı doğu ladininin 1,45 metreyle İngiltere’de, en uzun boylu doğu ladininin ise 63 metreyle Gümüşhane Örümcek Ormanlarında bulunduğunu aktardı.

ANIT AĞAÇLARIN BULUŞTUĞU VADİ

Prof. Dr. Tüfekçioğlu, Murgul Kabaca Vadisi’nin anıt ağaçlar bakımından çok zengin bir bölge olduğuna dikkat çekerek, “Dünyanın en büyük çaplı doğu kayını (çapı 3,1 metre) ve üçüncü en büyük çaplı porsuk ağacı (çapı 3,6 metre) bu yörede bulunuyor. Ayrıca dünyada sadece bu yöredeki Tiryal Dağı’nda yetişen endemik ve nesli tehlikede olan dağ gülü türümüz de var.” dedi.

Bölgede bugüne kadar en fazla 1,5 metre çapında doğu ladini tespit ettiklerini belirten Tüfekçioğlu, “Keşfedilen bu ağaç kendi türü için oldukça büyük bir çapa sahip. Doğu ladini çok yavaş büyüyen ve gölgeye iyi dayanabilen bir türdür.” diye konuştu.

TARİHİ BİLGİ TAŞIYAN AĞAÇ

Doğu ladini türünün normalde Boreal kuşakta yetiştiğini hatırlatan Tüfekçioğlu, iklimin soğuk olduğu dönemlerde Karadeniz’e geldiğini ve Doğu Karadeniz’in serin, nemli, sisli dağlarında hayatta kalabildiğini ifade etti. Ladin türünün bölgedeki varlığını büyük ölçüde yaz sislerine borçlu olduğuna dikkat çekti.

Tüfekçioğlu, ağacın tescil edilerek koruma altına alınacağını, bu konuda gerekli yerlere başvurulacağını belirtti. Uzman heyetin yapacağı incelemenin ardından ağacın resmi olarak korumaya alınması planlanıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ÖNEMLİ

Prof. Dr. Tüfekçioğlu, keşfin ekolojik ve bilimsel açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Genetik olarak üstün olan bu ağaçlardan aşı veya tohumla yeni bireyler üretmemiz ekolojik açıdan çok büyük önem arz ediyor. Ağacın yaşının 1000 yıl olması göz önüne alındığında, küresel iklim değişikliği veya çevresel değişiklikler hakkında bize bilgi verebilir. Anıt ağaçların yıllık halka genişlikleri o dönemin iklimi ile ilişkili olur.”