Yunanistan’ın kuzeydoğusundaki Halkidiki Yarımadası’nda yer alan Aynoroz, Ortodoks dünyasının kalbi olarak kabul ediliyor. 10. yüzyıldan beri manastır hayatının kesintisiz sürdüğü bu bölge, Yunanistan’a bağlı olsa da kendi iç işlerinde tamamen bağımsız bir idari yapı tarafından yönetiliyor.

"AVATON" KURALI TAVİZSİZ UYGULANIYOR

Yarımadayı dünyadan ayıran en çarpıcı özellik, "Avaton" adı verilen kadim giriş yasağıdır. Bu kural uyarınca kadınların bölgeye girmesi suç sayılırken, yasağın kapsamı dişi hayvanların dahi içeri sokulmasına izin verilmeyecek kadar geniş tutuluyor. Ortodoks inancına göre yarımada tamamen Meryem Ana’ya adanmış kutsal bir bahçe olarak görüldüğü için, bölgede başka hiçbir kadının varlığına müsaade edilmiyor.

RUHANİ İNZİVANIN SERT SINIRLARI

Manastır yaşamının temelinde yatan dünyevi arzulardan arınma ve tam bir bekâret disiplini, bu yasağın en büyük gerekçesi olarak gösteriliyor. Keşişler, kadınların varlığının manevi odaklanmayı bozabileceğine ve bin yıllık dini disipline zarar verebileceğine inanıyor. Bu nedenle yarımada, dış dünyadan izole, sadece erkeklerin yaşadığı mutlak bir inziva merkezi olma özelliğini koruyor.

EŞİTLİK TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Aynoroz’daki bu uygulama, modern dünyada insan hakları ve cinsiyet eşitliği tartışmalarının odağında yer alıyor. Avrupa Birliği sınırları içerisinde bir bölgeye sadece cinsiyet nedeniyle girişin engellenmesi zaman zaman hukuki eleştirilere yol açsa da bölgenin dini özerkliği bu tartışmaların önüne geçiyor. Günümüzde bile bölgeye sadece özel izinle ve kısıtlı sayıda erkek ziyaretçi alınırken, kadınlar yarımadayı ancak denizden geçen teknelerle uzaktan görebiliyor.