Uzmanlara göre Ladolia, yüksek aroması, düşük asit oranı ve zengin fenolik bileşenleriyle dünyanın en değerli zeytin çeşitlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak bu özel tür, hem iklim koşullarına hem de yetiştiği toprağın mineral yapısına fazlasıyla duyarlı. Bu nedenle Türkiye’de sadece Gökçeada’da doğal olarak yetişebiliyor.

TÜRKİYE'DE SADECE GÖKÇEADA’DA YETİŞİYOR

Yunanistan kökenli bir zeytin türü olan Ladolia, adadaki mikroklima sayesinde Türkiye’de kendine özgü bir karakter kazanmış durumda. Bölgedeki üreticiler, pestisit kullanılmadan tamamen organik yöntemlerle üretim yapıyor. Zeytinler erken dönemde toplanıyor ve aynı gün soğuk sıkım yöntemiyle yağa dönüştürülüyor.

Zeytinyağının rengi altın sarısı, tadı ise meyvemsi, hafif acı ve baharlı bir yapıya sahip. Uzmanlar, bu özelliklerin zeytine adanın rüzgarlı havası ve tuzlu deniz neminin kazandırdığına dikkat çekiyor.

DÜNYADA NADİR GÖRÜLEN BİR ZEYTİN TÜRÜ

Ladolia ağacı, küçük meyveli ve erken verime giren bir tür. Bu özelliğiyle hem dayanıklı hem de yüksek kaliteli zeytinyağı üretimi için ideal kabul ediliyor. Ancak aynı zamanda oldukça narin bir yapıya sahip; uygun bakım ve toprak koşulları sağlanmadığında verimi düşebiliyor.

Bu eşsiz zeytin çeşidi, dünyada yalnızca İspanya, İtalya, Kanada ve Türkiye’nin Gökçeada bölgesinde yetişiyor. Uluslararası zeytinyağı piyasasında “Koroneiki” adıyla da bilinen Ladolia, Türkiye’deki sınırlı varlığı nedeniyle hem gastronomi hem de tarım araştırmacılarının ilgisini çekiyor.

BİLİM İNSANLARI NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

Gökçeada’daki Ladolia ağaçlarının genetik yapısının, Akdeniz’deki benzer türlerden farklılık gösterdiği belirlendi. Uzmanlar, adanın jeolojik özelliklerinin ve denizle iç içe mikroklimasının bu farkı yarattığını düşünüyor. Ancak Ladolia’nın nasıl olup da sadece bu dört ülkede var olabildiği sorusu hâlâ tam olarak yanıt bulabilmiş değil.