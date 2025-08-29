National Geographic'in bu hafta gösterime giren "The Last Rhinos: A New Hope" (Son Gergedanlar: Yeni Bir Umut) belgeselinde, dünyada son iki adet kalan beyaz gergedanların korunma süreci işlendi. Film, 2018'de sağlık sorunları nedeniyle uyutulan 45 yaşındaki erkek gergedan Sudan'ın son görüntüleriyle başlıyor. Sudan'ın ardından geriye yalnızca 36 yaşındaki dişi Najin ve 25 yaşındaki kızı Fatu kaldı.

BİLİMDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Türü kurtarma çalışmaları, ölen erkeklerden toplanan spermlerle Fatu'dan alınan yumurtaların tüp bebek yöntemiyle döllenmesi üzerine kurulu. Najin artık yumurta veremiyor. Bu yıl Fatu'dan üç kez yumurta toplanarak toplam 38 embriyo üretildi. Ancak Najin ve Fatu sağlık sebepleriyle taşıyıcı olamıyor. Bu yüzden embriyolar, akraba tür olan güney beyaz gergedanlara naklediliyor.

GÜNEYDE SAYILARI DAHA FAZLA

Bugün dünyada beş farklı gergedan türü bulunuyor. Güney beyaz gergedanların sayısı yaklaşık 17 bin olsa da "tehdide yakın" kategorisinde bulunuyor. Endonezya'daki Cava gergedanlarının sayısı yalnızca 50 civarında. Benzer şekilde Sumatra gergedanları da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya; doğada 50'den az kaldığı tahmin ediliyor.