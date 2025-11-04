Yukarı Gökdere köyü sınırlarında, Kovada Gölü Milli Parkı sorumluluğunda bulunan kasnak meşesi ormanı, 2019 yılında “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edildi. 1300 hektarlık bu eşsiz ekosistem, sadece eğitim ve bilimsel amaçlı ziyaretçilere açık. En yoğun ziyaret talebi ise sonbahar aylarında geliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olan ormanda boyu 30 metreyi aşan, çapı 1,6 metreye ulaşan ve yaşları bin yıla dayanan kasnak meşeleri, toprağın derin olduğu çukur alanlarda en iyi şekilde gelişiyor.

444 FARKLI BİTKİ TÜRÜ

Kovada Gölü Milli Parkı Şefi Mustafa Altunkup, kasnak meşesinin endemik bir tür olduğunu belirterek, “Bu orman, yalnızca bizim sorumluluğumuz altındaki alanda, yani Eğirdir ve Kovada Gölü arasında yer alıyor. Alanda 444 bitki türü tespit edildi, bunlardan 69’u endemik. Ayrıca 26 farklı kuş türü de gözlemlendi” dedi.

ÖZEL İZİN GEREKİYOR

Ormana girmek isteyenlerin, DKMP Isparta Şube Müdürlüğü veya Kovada Gölü Milli Park Şefliği’ne yazılı dilekçeyle başvurarak izin alması gerekiyor. Ziyarete onay verilenlere, yetkili personel eşlik ediyor. Valilik kararıyla ormana 15 Kasım’a kadar giriş yasağı bulunsa da, bölge 12 ay boyunca sıkı şekilde korunuyor.

Altunkup ayrıca, iklim koşulları nedeniyle ormanın kuzeydoğu yamacında 1500-1800 metre rakım arasında gelişen kasnak meşelerinin yanında sedir, Lübnan meşesi, akçaağaç, ardıç gibi türlerin de yer aldığını belirtti. Eğitim amaçlı gelen öğrencilere ve doğa yürüyüşçülerine ormanın önemi hakkında bilgiler veriliyor.

CEZASI 557 BİN LİRA

Kasnak meşesi ormanını ziyaret etmek isteyenlerin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Isparta Şube Müdürlüğü veya Kovada Gölü Milli Park Şefliği’ne yazılı dilekçeyle başvuruda bulunmaları gerekiyor. İzin verilen ziyaretçilere orman personeli refakat ediyor. Bu kurallara aykırı şekilde ormana izinsiz girenler hakkında, biyolojik çeşitliliği tahrip etme ya da giriş yasağını ihlal etme suçlarından 557 bin 212 TL’ye kadar para cezası uygulanabiliyor.

Doğa yürüyüş gruplarının da eğitim amaçlı ormana özel izinle alındığını anlatan Mustafa Altunkup, “Eğitim amaçlı izin alındığı için burada eğitim veriyoruz. Öğrenciler olsun, doğa yürüyüşçüleri olsun. Buranın önemi dünyada orman vasfına sahip tek alan olması, bu gibi konularda da okullarda ve yerinde bilgilendirme çalışması yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

BİTKİ TOPLAMAK YASAK

Ormanda yer alan Türkiye’nin bilinen ikinci en kalın kasnak meşesi olan “Koca Kasnak” ise 1,37 metre çapı, 4,30 metre çevresi ve 33,5 metre boyuyla Beşbahçe mevkisinde özel koruma altında tutuluyor.

Bu hassas ekosistemde kurt, vaşak, çakal, yaban domuzu, tilki gibi memelilerin yanı sıra kartal, şahin, doğan, keklik gibi toplam 26 kuş türü yaşıyor. Ormanda avcılık, ağaç kesimi, çöp bırakma, mangal yakma, kamp kurma ve herhangi bir bitki toplama kesinlikle yasak. Bölge, fotokapan ve dronlarla 24 saat izleniyor.