Eğirdir'e bağlı Yukarı Gökdere Köyü sınırlarında yer alan kasnak meşesi ormanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunuyor.

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen orman, yalnızca eğitim ve bilimsel amaçlarla özel izinle ziyaret edilebiliyor.

Yaklaşık 1.300 hektarlık alana yayılan bu doğa harikası orman, dünyada sadece burada bulunuyor. Ağaçların bir kısmının yaşı 1.000 yılı bulurken, boyları 30 metreyi, gövde çapları ise 1,6 metreyi geçiyor.

İZİNSİZ GİRİŞİN CEZASI 557 BİN TL

Kasnak meşesi ormanına izinsiz girmek yasak. Bu yasağı ihlal edenler hakkında "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 557 bin 212 TL'ye kadar para cezası uygulanabiliyor.

Ormana girişler, her yıl sadece ekim ortasından kasım sonuna kadar, bilimsel çalışmalar için sınırlı sayıda kişiye izin verilerek gerçekleştiriliyor.

YALNIZCA ISPARTA'DA YETİŞİYOR

Kovada Gölü Milli Parkı Şefi Mustafa Altunkup, ormanın Göller Yöresi'ndeki en özel ekosistemlerden biri olduğunu vurguladı:

"Kasnak meşesi, yalnızca ilçemizde bulunan endemik bir tür. Alanımızda 444 bitki türü var ve bunlardan 69’u endemik. Ayrıca 26 kuş türü tespit ettik."

Orman, Isparta merkezine 69 kilometre, Eğirdir'e ise 32 kilometre uzaklıkta.

'KOCA KASNAK' TÜRKİYE'NİN EN KALIN AĞAÇLARINDAN

Ormanda ayrıca 2021 yılında ölçülen Türkiye’nin ikinci en kalın kasnak meşesi bulunuyor.

"Koca Kasnak" adı verilen bu ağaç;

- 1,37 metre çapında,

- 4,30 metre çevresinde,

- 33,5 metre yüksekliğinde.

Beşbahçe mevkisinde özel koruma altında tutulan bu dev ağaç, ormanın simgesi haline geldi.

DOĞANIN KALBİNDE MUTLAK KORUMA

Ormanda turistik gezi, piknik, kamp, avcılık ve bitki toplama kesinlikle yasak. Bölge, fotokapanlar ve dronlar ile sürekli izleniyor. Ateş yakmak, mangal yapmak veya çöp bırakmak yasalarla cezalandırılıyor.

Kasnak meşesi ormanında kurt, çakal, vaşak, tilki, yaban domuzu gibi memelilerin yanı sıra kartal, doğan, şahin, keklik, ardıç kuşu gibi 27 farklı kuş türü de yaşıyor.