Güney Asya'nın Himalayalar bölgesinde yer alan Butan Krallığı, modern dünyanın yaygın bir uygulamasına meydan okuyor: Ülkede tek bir trafik ışığı bile bulunmuyor.

Dünyadaki diğer ülkelerin aksine Butan, trafik akışını otomatik sinyalizasyon sistemleri yerine tamamen insan odaklı bir yöntemle yönetmeyi tercih ediyor. Başkent Thimphu da dahil olmak üzere ülkenin hiçbir kavşağında trafik ışığı yer almıyor. Bunun yerine, süslü küçük kulübelerin içinde görev yapan beyaz eldivenli trafik polisleri, el hareketleriyle araç trafiğini yönlendiriyor.

KİŞİSİZ VE RUHSUZ BULUNDU

Bu durum, Butan halkının teknoloji yerine insan etkileşimine ve toplumsal uyuma verdiği önemi yansıtıyor. 1995 yılında başkent Thimphu'ya bir set trafik ışığı kurulmuş olsa da, halk bu robotik sistemi "kişisiz ve ruhsuz" bulduğu için şikayet etti. Yerel halkın bir insanla iletişim kurmayı tercih etmesi üzerine ışıklar sadece 24 saat sonra söküldü.

Butan'ın bu tercihi, ülkenin ünlü "Gayri Safi Milli Mutluluk" felsefesiyle de paralellik gösteriyor. Bu felsefe, maddi gelişimin yanı sıra manevi ve kültürel değerlerin korunmasını, toplumsal refahı ve çevre korumasını önceliklendiriyor. Trafik ışıklarının yokluğu, bu bütüncül yaklaşımın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

KURALI YGULAMAYA DEVAM EDİYOR

Vatikan ve Niue gibi küçük ölçekli bazı ülkelerde de trafik ışığı bulunmasa da, Butan, geniş karayolu ağına ve yoğun başkent trafiğine rağmen bu kuralı uygulayan tek büyük ölçekli ülke olmasıyla öne çıkıyor.