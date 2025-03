CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Türkiye'deki et fiyatlarındaki dramatik artışı ve bunun neden olduğu ekonomik krizi eleştirdi. Kanko, et fiyatlarının son yıllarda rekor düzeyde yükseldiğini belirterek, bu artışın ekonomik krizle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

Kanko, et fiyatlarına ilişkin dikkat çeken veriler de paylaştı. Dünyada et fiyatlarının 2020’den bu yana yalnızca yüzde 13 arttığını, ancak Türkiye’de aynı dönemde bu artışın yüzde 870'e kadar çıktığını ifade etti. Kanko, bu durumu eleştirerek, "Eskiden ‘Ayda bir et yiyebiliyoruz’ diyen vatandaş, artık kasabın önünden bile geçemiyor! Halkın sofrasında et değil, yoksulluk var" dedi.

‘Yabancı Üretici Zengin Edildi’

Kanko, hükümetin tarım ve hayvancılık politikalarını eleştirerek yerli üreticinin yok sayıldığını söyledi. "Tarım bitirildi, hayvancılık çökertildi, yerli üretici kaderine terk edildi! AKP, üretimi desteklemek yerine ithalat lobilerine kapı açtı. Çiftçi iflasa sürüklenirken, yabancı üreticiler zengin edildi" şeklinde konuştu.

‘Türkiye Yeniden Üretecek’

Kanko, Türkiye'nin açlık ve yoksullukla anılmaması gerektiğini belirterek, "Artık yeter! Türkiye, açlık ve yoksulluğun ülkesi olmamalıdır. Halkın alın terini sömüren, mutfakları yangın yerine çeviren bu iktidar sandıkta hesap verecek" dedi. Ayrıca, CHP'nin halkın yanında olacağı ve sofralardaki yangını söndüreceği sözünü verdi. Kanko, "Bu harami düzeni yıkıp, Türkiye’yi yeniden üreten, refahı tabana yayan bir ülke yapacağız. Kimse yatağa aç girmeyecek, çocuklar sağlıklı beslenecek!" ifadelerini kullandı.