

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS’in 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması’nda Türkiye dikkat çekici bir başarı elde etti. 100’den fazla ülkeden yaklaşık 1900 üniversitenin değerlendirildiği listede Türkiye, 28 üniversite ve 247 programla Batı Asya’nın en güçlü temsilcisi olarak öne çıktı.

TÜRKİYE BÖLGEDE ZİRVEDE

QS verilerine göre Türkiye, program sayısı bakımından Batı Asya’da ilk sıraya yerleşti. Türkiye’yi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Listeye giren Türk üniversitelerinin performans dağılımı ise dikkat çekti:

90 program yükseliş gösterdi

74 program yerini korudu

44 program geriledi

39 program ise ilk kez sıralamaya girdi

ODTÜ'DEN DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI

Türkiye’nin en yüksek derecesi bu yıl da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden geldi. Üniversite, petrol mühendisliği alanında dünya 10’uncusu olarak önemli bir başarıya imza attı. Aynı alanda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 39’unculuğa yükselmesiyle Türkiye, bu disiplinde güçlü konumunu bir kez daha gösterdi.

MÜHENDİSLİKTE KÜRESEL REKABET GÜCÜ

2026 sonuçları, Türkiye’nin mühendislik ve teknik alanlardaki güçlü performansını sürdürdüğünü gösterdi.

Öne çıkan bazı dereceler şöyle:

Maden ve mineral mühendisliğinde ODTÜ 42’nci, İTÜ 43’üncü

Mimarlık ve yapı alanında ODTÜ ve İTÜ 51-100 bandında

SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLERDE YÜKSELİŞ

Sıralamada yalnızca teknik alanlar değil, sağlık ve sosyal bilimler de öne çıktı. Hacettepe Üniversitesi kütüphane ve bilgi yönetimi alanında 47’nci sıraya yerleşerek ilk 50’ye girdi. Aynı üniversite hemşirelikte de 51-100 bandında yer aldı.

Diş hekimliğinde Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi 51-150 bandına girerken, Gazi Üniversitesi eğitim alanında 88’inci sıraya yükseldi. İstanbul Üniversitesi ise ilahiyat alanında doğrudan 51-100 bandına girerek dikkat çekti.

İLK 100'DE EN FAZLA PROGRAM İTÜ'DEN

QS 2026 verilerine göre İstanbul Teknik Üniversitesi, 5 programla ilk 100’e en fazla program sokan Türk üniversitesi oldu. Onu 4 programla ODTÜ takip etti.

Program sayısına göre öne çıkan üniversiteler ise şöyle sıralandı:

ODTÜ: 25 program

İTÜ: 22 program

Koç Üniversitesi: 20 program

Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi: 19’ar program

EN BÜYÜK YÜKSELİŞ SABANCI VE GAZİ'DEN

Sıralamada en dikkat çekici çıkışı Sabancı ve Gazi üniversiteleri yaptı. Sabancı Üniversitesi 8 alanda yükselirken, Gazi Üniversitesi 6 alanda ilerleme kaydetti ve 2 yeni alanda listeye girdi.

Öte yandan İTÜ’nün bilgisayar bilimi alanında 201-250 bandından 152’nci sıraya yükselmesi, yılın en önemli sıçramalarından biri olarak kaydedildi.

QS verilerine göre sıralamada yer alan başlıca Türk üniversiteleri şunlar oldu:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Boğaziçi Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

ve diğer üniversiteler

QS SIRALAMASI NASIL BELİRLENİYOR?

QS Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması, akademik itibar, işveren görüşleri, bilimsel yayınlara yapılan atıflar ve uluslararası iş birlikleri gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanıyor. 55 akademik disiplin ve 5 ana fakülte alanını kapsayan değerlendirme, üniversitelerin küresel ölçekteki performansını ortaya koymayı amaçlıyor.