Görüntüleri kamuoyuna taşıyan Amerikalı doğa koruma uzmanı Paul Rosolie, Lex Fridman'ın podcast programında yaptığı açıklamada kayıtların daha önce hiçbir platformda yayınlanmadığına dikkat çekti. Rosolie, 20 yılı aşkın süredir Amazon'da yürüttüğü koruma çalışmalarında yaşadığı bu karşılaşmayı "hayatının en sarsıcı deneyimlerinden biri" olarak tanımladı.

KELEBEKLERİN ARASINDAN ÇIKTILAR

Daha önce izole kabilelere dair paylaşılan görüntüler genellikle uzaktan ve düşük kalitedeydi. Ancak bu kez kameraya yansıyan sahnelerde, kabile üyeleri yoğun bir kelebek sürüsünün arasından çıkarak oldukça yakın mesafeden görülüyor. Bu detay, görüntüleri hem görsel hem de belgesel açıdan benzersiz kılıyor.

ÖNCE YAY VE OKLA YAKLAŞTILAR

Kayıtlarda, kabile üyelerinin ilk anda yay ve oklarla dikkatli bir şekilde ilerlediği görülüyor. Gergin anlar kısa süre sonra yerini meraka bırakıyor; silahların yere bırakıldığı, yüz ifadelerinin yumuşadığı ve kameraya daha sakin adımlarla yaklaşıldığı anlar dikkat çekiyor.

Rosolie, ilk dakikalarda durumun şiddete dönüşmesinden endişe ettiğini ancak atmosferin beklenmedik şekilde güvene evrildiğini anlattı.

DÜNYADA HALA YÜZLERCESİ VAR

Uzmanlara göre dünya genelinde hala yaklaşık 200 temas kurmamış yerli topluluk bulunuyor. Bilim insanları ve yerli hakları savunucuları, bu grupların dış dünyaya ait hastalıklara karşı bağışıklığının olmamasının ciddi hayati riskler taşıdığına dikkat çekiyor.

Aynı zamanda, en küçük bir temasın bile binlerce yıllık kültürel yapıları hızla yok edebileceği vurgulanıyor.

İzole kabilelerle temasın ne kadar tehlikeli olabileceği geçmişte acı örneklerle ortaya çıkmıştı. 2018 yılında, izole bir toplulukla temas kurmaya çalışan misyoner John Allen Chau'nun öldürülmesi, bu tür girişimlerin taşıdığı riskleri dünyaya hatırlatmıştı.