NASA, NOAA ve Landsat uydularının 1970'ten bu yana tuttuğu görsel arşiv, insanlığın doğa üzerindeki sarsıcı etkisini ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya koydu. 22 Nisan Dünya Günü vesilesiyle paylaşılan veriler, geri dönüşü olmayan bir yola girdiğimizi kanıtlıyor. İşte 56 yılda belgelenen o 5 korkunç değişim...

Küresel termometre kontrolden çıktı

1970 ile 2026 yılları arasında küresel sıcaklık artışı dehşet verici bir hıza ulaştı. NASA analizlerine göre, son on yıl tarihin en sıcak dönemi olarak kayıtlara geçti. Meğer 2024 yılı, 1880'den beri yaşadığımız en sıcak 'cehennem'miş!

Kıyılar adım adım geri gekiliyor

Uydular, deniz seviyesindeki yükselmenin kıyı şeritlerini nasıl 'yuttuğunu' saniye saniye kaydetti. Cape Cod gibi dev sahiller, her yıl birkaç metre okyanusa gömülerek haritadan siliniyor. Durağan sanılan manzaralar artık saniyeler içinde değişiyor.

Ormanlar 'sessizce' kazınıyor

Gezegenin akciğerleri olan tropikal ormanlar, 56 yılda devasa bir yıkım yaşadı. Her yıl tam 10 milyon hektar alan yok ediliyor! NASA'nın yeni radar sistemleri, bu 'kazımayı' artık 100 gün önceden tespit edebiliyor ama yıkım durmuyor.

Arktik'in kalbi durma noktasında

1978'den beri izlenen deniz buzları, 21. yüzyılın başından itibaren erime hızını ikiye katladı. Eski ve kalın buz tabakaları yerini kırılgan buzlara bırakıyor. Bilim insanları uyardı: Yüzyıl dolmadan Arktik tamamen 'buzsuz' kalabilir!

Buzullar: Küresel ısınmanın sessiz kurbanları

Son 56 yılda buzullar, yıkımın en somut sembolü oldu. 2026 Mart ayında Kolombiya'daki Cerros de la Plaza buzulları resmen haritadan silindi. Meğer 19. yüzyılda 5 km² olan o dev kütle, bugün koca bir 'sıfıra' dönüşmüş.