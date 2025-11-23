Küresel altın piyasasında dengeleri belirleyen rezervlerin büyük bölümü yalnızca birkaç ülkede bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) verilerine göre, dünyadaki işlenmemiş altın rezervlerinin yüzde 85’inden fazlası 10 ülkede yoğunlaşıyor. Yer altında bulunan bu rezervlerin toplam değerinin ise 7 trilyon doları aştığı hesaplanıyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre, listenin başında, yaklaşık 12 bin tonluk rezervleriyle Rusya ve Avustralya yer alıyor. Her iki ülke, küresel altın rezerv hacminin yüzde 40’ını tek başına oluşturuyor. Rusya’daki en büyük altın yatakları Sibirya ve Uzak Doğu’da, özellikle Krasnoyarsk ve Magadan bölgeleri ile Amur ve Çukotka’da bulunuyor.

BAŞKA ÜLKELERDE YÜKSELİŞTE

Gelişmekte olan ekonomiler de altın piyasasında öne çıkıyor. Endonezya 3 bin 800 tonluk rezerviyle dikkati çekerken, onu yaklaşık 2 bin 500 ton rezervle Peru ve Brezilya takip ediyor. Bu ülkeler, düşük maliyetli üretim olanakları ve küresel talebin çeşitlenmesiyle yatırımcıların ilgisini üzerine çekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun verilerine göre altın rezervinde lider ülkeler sırasıyla şu şekilde;

1. Rusya – 12.000 ton

2. Avustralya – 12.000 ton

3. Güney Afrika – 5.000 ton

4. Endonezya – 3.800 ton

5. Kanada – 3.200 ton

6. Çin – 3.100 ton

7. ABD – 3.000 ton

8. Peru – 2.500 ton

9. Brezilya – 2.400 ton

10. Kazakistan – 2.300 ton

11. Özbekistan – 1.800 ton

12. Meksika – 1.400 ton

13. Gana – 1.000 ton

14. Mali – 800 ton

15. Kolombiya – 700 ton

16. Tanzanya – 400 ton