Piyasaların merakla beklediği ABD ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4 olurken, aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

Bu oran, Nisan 2025’te Başkan Donald Trump’ın agresif gümrük tarifelerini açıklamasının ardından görülen seviyelere geri dönüş oldu.

Çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel gelirken, yıllık bazda yüzde 2,5 oldu.

Veri yalnızca beklentinin altında gelmekle kalmadı; aynı zamanda son aylarda kademeli şekilde yavaşlayan fiyat baskılarının daha somut bir zemine oturduğunu gösterdi. Aylık artış hızındaki düşüş, dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazandığına işaret ediyor.

FED'İN FAİZ İNDİRİM ALANI GENİŞLETEBİLİR

Bu veriler, Fed açısından kritik. Politika faizi hâlihazırda yüzde 3,5-3,75 bandında bulunuyor ve enflasyon yüzde 2,4’e gerilemişken reel faiz seviyesi oldukça sıkı bir duruşa işaret ediyor. Enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşması, Fed’in faiz indirim alanını genişletebilir.

Diğer yandan, enflasyon hâlâ yüzde 2 hedefinin üzerinde. Dolayısıyla Fed’in hemen agresif bir indirim sürecine girmesi beklenmemeli. Ancak bugünkü veri, “faizler uzun süre yüksek kalacak” senaryosunun gücünü azaltıyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR

ABD tarafında güçlü gelen istihdam rakamları, dün akşam altın ve gümüş fiyatlarını vurdu. ABD'de ocak ayı tarım dışı istihdam verisi 130 bin ile beklentilerin üzerinde geldi. Altın ve gümüş fiyatları 30 dakikada çakılarak yatırımcısına büyük kaybettirdi. Sert düşüşlerin ardından bugün sabah seansında altın ve gümüş fiyatları yönünü yukarı çevirerek yeniden toparlanmaya çalışıyor.

Altın, dün yüzde 3,8 düşüşle 5 bin 69 dolardan 4 bin 878 dolara kadar inerek 191 dolar kaybettirdi. Böylece, son dönemdeki en sert günlük kayıplarından birini yaşadı. Ons altın kritik veri öncesinde 4 bin 960 dolarda bulunuyor. Verinin ardından 4 bin 999 seviyesine yükseldi.

Gram altın, ons altında görülen sert düşüşlerin etkisiyle çakıldı. Gram altın dün 7 bin 113 liradan sert kayıp yaşayarak, 6 bin 845 liraya kadar geriledi. Gram altın 30 dakikada 268 lira birden kaybetti. Gram altın kritik veri öncesinde 7 bin lira sınırında bulunuyor. Verinin ardından 7 bin lira seviyesinde hareketleniyor.

Gümüş fiyatlarındaki düşüş ise daha derin oldu. Gümüş fiyatı yüzde 10 gerileyerek ons başına 74 dolara kadar geriledi. Ons gümüş kritik veri öncesinde bir miktar toparlanarak 78,00 dolarda bulunuyor. Verinin ardından 78,75 seviyesinde hareketleniyor.

Dolar endeksi kritik veri öncesinde 97,00 puanda bulunuyor. Verinin ardından 96,84 seviyesine geriledi.

Euro/Dolar paritesi kritik veri öncesinde 1,1862 seviyesinde bulunuyor. Verinin ardından 1,1867 seviyesinde hareketleniyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.