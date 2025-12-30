Amerikalı dünya yıldızı Beyonce, müzik kariyerinde bir eşiği daha geride bıraktı. Forbes'in değerlendirmesine göre ünlü sanatçının serveti 1 milyar doları aşarak Beyonce’yi müzik dünyasının milyarderleri arasına taşıdı.

BBC'nin aktardığına göre Beyonce, bu seviyeye ulaşan tarihteki beşinci müzisyen oldu. Daha önce bu kulübe giren isimler arasında Taylor Swift, Rihanna, Bruce Springsteen ve Beyonce'nin eşi olan ünlü rapçi Jay-Z bulunuyor.

SERVETİN LOKOMOTİFİ O TURNE

Beyonce’nin servetindeki en büyük artışın, 2023 yılında gerçekleştirdiği "Renaissance" dünya turnesi sayesinde olduğu belirtiliyor. Turnenin toplam gelirinin yaklaşık 600 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Konser gelirlerinin yanı sıra marka iş birlikleri ve müzik katalog gelirleri de servetin büyümesinde önemli rol oynadı.

BİR REKOR DA BİLLBOARD'DAN

Öte yandan Beyonce, geçen yıl Billboard tarafından da dikkat çekici bir unvana layık görülmüştü. Ünlü sanatçı, "21. yüzyılın en büyük pop yıldızı" seçilerek müzik tarihindeki yerini bir kez daha sağlamlaştırmıştı.