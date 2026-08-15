Çin, Tibet Özerk Bölgesi’ne bağlı Amdo ilçesinde, deniz seviyesinden 4.650 metre yüksekte inşa edilen Tushuo Güneş Termal Santrali’nde 15.927 hareketli aynanın montajını tamamladı. Tesis, dünyanın en yüksek rakımlı yoğunlaştırılmış güneş termal tesisi ve bölgedeki ilk kule tipi güneş santrali olma özelliğini taşıyor.

100 megavat (MW) kurulu güce sahip proje; 800.000 metrekarelik alana yayılan tesis bileşenleri, sekiz saatlik ısıl depolama kapasitesi ve zorlu iklim koşullarına dayanıklı mühendislik altyapısıyla öne çıkıyor.

8 SAAT BOYUNCA KESİNTİSİZ ELEKTRİK ÜRETEBİLECEK

100 MW kurulu güç ile yıllık yaklaşık 255 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretimi hedefleniyor. Sistem, depolanan erimiş tuzlar sayesinde güneş battıktan sonra sekiz saat boyunca kesintisiz elektrik üretmeye devam edebilecek şekilde tasarlandı.

15.927 heliostat, güneş ışığını 210 metre yüksekliğindeki merkeze kurulu kuleye odaklıyor. Odaklanan enerji, erimiş tuzların sıcaklığını yaklaşık 560 °C'ye çıkararak elde edilen buhar vasıtasıyla türbinleri çalıştırıyor. Yüksek rakımdaki lojistik süreçleri yönetmek amacıyla kurulan tam otomatik hatta günde 6.000 metrekare heliostat üretimi gerçekleştirildi.

ÇEVRESEL VE EKONOMİK ETKİLER

Açıklanan verilere göre santralin operasyonel hale gelmesiyle birlikte şu sonuçların elde edilmesi öngörülüyor: Yıllık yaklaşık 50.000 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması, yıllık 60.000 ton kömür tüketiminin ikame edilmesi, yılda yaklaşık 165.000 ton karbondioksit emisyonunun engellenmesi.

BÖLGEDEKİ TEK ENERJİ YATIRIMI DEĞİL

Ekim 2026’da şebekeye bağlanması planlanan Tushuo Santrali, bölgedeki tek enerji yatırımı değil. Damxung ilçesinde inşa edilen 50 MW kapasiteli parabolik kolektörlü güneş termal tesisi ve 400 MW'lık fotovoltaik güneş parkı ile entegre bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Üretilen elektriğin Çin'in doğusundaki sanayi bölgelerine aktarılması için ultra yüksek gerilim iletim hatlarının inşası da devam ediyor.