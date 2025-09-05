1991-2023 arasında Güney Sandwich Adaları çevresinde kaydedilen 121 deprem incelendi ve dönüşün 2008’de başladığı ortaya kondu. Türkiye’deki büyük depremlerle bağlantısı da vurgulandı.

YAVAŞ GERİ VİTES



Bilim insanları 2003-2008 arasındaki “süper dönüş”ün ardından çekirdeğin tersine dönmeye geçtiğini ancak bu geri hareketin iki üç kat daha yavaş olduğunu belirledi. Bu bulgu, önceki modelleri altüst etti. Terse dönüşün manto ve manyetik alana olan etkisinin yakın bağlantılı olduğu özellikle vurgulanıyor.