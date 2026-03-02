Orta Doğu’da liderler suikastlarla öldürülürken, Avrupa’nın göbeğinde Paris’ten korkutan sesler yükseliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ile Longue nükleer denizaltı üssünde yaptığı gövde gösterisinde nükleer cephaneliği büyütme kararı aldı. 1992’den bu yana ilk kez Fransız atom bombası sayısının artırılacağı resmen ilan edildi.

Macron’un açıkladığı planın detayları tüyler ürpertici. 1 Mart 2026 itibarıyla güncellenen nükleer doktrinle birlikte, Fransa mevcut 290 civarındaki nükleer başlık kapasitesini artırma kararı aldı. Macron, "Mevcut tehditler karşısında gücümüzü artırmak zorundayız" diyerek ordusuna talimatı çaktı. Bu hamle, Avrupa’nın Washington’a olan güveninin sıfırlandığının en net kanıtı oldu.

MACRON’DAN AVRUPA’YA "NÜKLEER ŞEMSİYE" ŞOVU!

Trump’ın "Önce Amerika" diyerek Avrupa’yı kaderine terk etme sinyallerini fırsat bilen Macron, nükleer füzeleriyle masaya oturdu. Macron’un "Advanced Deterrence" (İleri Caydırıcılık) adını verdiği plana göre:

Fransa’nın nükleer caydırıcılığı artık sadece Fransız topraklarını değil, "Avrupa’nın hayati çıkarlarını" da kapsayacak.

Nükleer kapasiteli Rafale jetlerinin, Almanya ve Polonya gibi müttefik ülkelerde konuşlandırılmasının önü açıldı.

Macron her ne kadar "Avrupa’yı koruyacağım" dese de, o meşhur "nükleer düğmeye" basma yetkisinin sadece kendisinde kalacağını peşinen ilan etti.

KITA AVRUPASI’NDA NÜKLEER ÇATLAK!

Macron’un bu hamlesi Avrupa’da büyük bir tartışma başlattı. Berlin ve Varşova ile nükleer iş birliği için masaya oturan Paris, nükleer füzelerin kontrolünü tamamen kendi elinde tutuyor. Bu durum, "Avrupa’nın güvenliği mi korunuyor, yoksa Fransa kıtanın tek hâkimi mi olmaya çalışıyor?" sorularını beraberinde getirdi. Fransız muhalefeti ise "Macron bizi nükleer bir hedef tahtasına çeviriyor" diyerek sokağa dökülmeye hazırlanıyor.

Orta Doğu’da "Epic Fury" operasyonuyla milyonlarca insan evine hapsolmuş, petrol fiyatları zam olup vatandaşın tepesine yağmaya başlamışken; Fransa’nın nükleer silah stoklama derdine düşmesi "pes" dedirtti. Dünya barışa susamışken, Macron’un nükleer silahları parlatması küresel kaosun ne kadar derinleşeceğini bir kez daha kanıtladı.

ABD vuruyor, İngiltere üslerini açıyor, Macron ise nükleer füze sayıyor... Devler ligindeki bu tehlikeli oyunda fatura kime çıkacak. Macron’un nükleer şemsiyesi mi Avrupa'yı koruyacak, yoksa o şemsiye çökecek mi? Göreceğiz!