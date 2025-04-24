İngiltere'nin Aberdeen kentinde yaşayan 34 yaşındaki Liam Carter, annesi Anne'in vefatından yalnızca üç gün sonra evini toplarken hayatının en duygusal sürprizlerinden biriyle karşılaştı. 67 yaşında yaşımını yitiren annesinin mutfak çekmecesinde unutulmuş bir zarfın içinden çıkan piyango biletine tam 18.034 sterlin (yaklaşık 920 bin TL) isabet ettiğini fark etti...

BİLETİN ÜSTÜNDE ANNESİNDEN NOT BULDU

Liam, 18 Nisan tarihli biletin üzerinde annesinin kendi el yazısıyla yazdığı kısa ama anlamlı bir not buldu: "Cumartesi çekilişi - unutma!"

Liam, "Onun el yazısıydı. Önce önemsemedim ama içimden bir ses kontrol etmemi söyledi. Ulusal Piyango uygulamasını kullanarak bileti tarattım, kazandığımı söyledi ama detaylar için aramam gerektiğini belirtti" diyerek o anları unutamadığını ifade etti.

"GERÇEK GİBİ DEĞİL, ANLAMI PARANIN ÇOK ÖTESİNDE"

Piyango hattını arayan Liam, biletin tam isabeti tek farkla kaçırdığını öğrendi: "Telefondaki görevli bana miktarı söylediğinde olduğum yerde donup kaldım. Annem hayatı boyunca büyük bir şey kazanmadı. Şimdi böyle bir şeyle veda etmiş olması inanılmaz. Her zaman eğer bir gün kazanırsa parayı bana bırakacağını söylerdi. O, bu kazancı göremedi ama bana kalmış gibi hissediyorum. Gerçekten de son hediyesi gibi. Gerçek gibi değil, anlamı paranın çok ötesinde."