Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, NBIM’in İstanbul Portföy ile bağlarını koparma kararı, Türk düzenleyici kurumlarının şirketin yönetici ortaklarından birine usulsüz işlemler nedeniyle ceza vermesinin hemen sonrasında geldi. Norveçli fonun bu adımı atmasında, regülasyon bulgularının ciddiyeti ve söz konusu durumun fona proaktif biçimde bildirilmemesinin etkili olduğu ifade edildi.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİCİ ORTAĞINA CEZA KESİLMİŞTİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 23 Ekim 2025 tarihli bülteninde İstanbul Portföy yönetici ortağı Tufan Deriner’e 18,5 milyon lira (yaklaşık 423 bin dolar) idari para cezası verdiğini duyurdu. Ceza kararının, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. hisselerinde “arz, talep ve fiyat hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak” suretiyle gerçekleştirilen işlemler nedeniyle alındığı belirtildi. Kaynaklar, cezaya konu işlemlerin NBIM’in Türkiye’deki fonlarıyla bağlantılı olmadığını, söz konusu fonun İstanbul Portföy bünyesinde farklı bir portföy yöneticisi tarafından idare edildiğini aktardı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, Norveç Varlık Fonu’nun ilişkisini sonlandırdığı ayda İstanbul Portföy tarihinin en büyük aylık net çıkışını kaydetti. Yaklaşık 27 milyar lira (617 milyon dolar) tutarındaki geri çekilmenin, şirketin o dönem yönettiği toplam varlıkların yüzde 15’inden fazlasına karşılık geldiği bildirildi. Güncel verilere göre İstanbul Portföy yaklaşık 3 milyar dolarlık varlık yönetmeye devam ediyor.

2025 sonu itibarıyla Türkiye’de 79 şirkette payı bulunan ve toplam 1,8 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip Norveç Varlık Fonu’nun yeni bir yatırım yöneticisi arayışına hız verdiği öğrenildi. Aralık ayında çeşitli Türk portföy yönetim şirketlerine kısa süreli görüşme davetleri gönderildiği ve en az üç firmanın teklif sunduğu belirtildi. NBIM’in yeni yöneticiye ilişkin kararını 2026’nın ilk aylarında vermesi bekleniyor. NBIM CEO’su Nicolai Tangen daha önce, yerel bilginin kritik olduğu pazarlarda bölgeyi tanıyan dış yöneticilerle çalışmanın önemine dikkat çekmişti.