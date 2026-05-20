Antarktika’dan 1986 yılında ayrılan ve dünyanın en büyük buzdağlarından biri olarak bilinen A23a, son dönemde geçirdiği fiziksel değişimlerle bilim dünyasının odağında yer alıyor. Yaklaşık 40 yıl boyunca uydular tarafından izlenen ve bir dönem 4.000 kilometrekarelik bir alanı kaplayan devasa kütle, son gözlemlere göre hızla parçalanma sürecine girdi.

NASA’nın Terra uydusu ve Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan alınan görüntüler, buzdağının karakteristik beyaz rengini kaybederek maviye dönüştüğünü ortaya koydu. Uzmanlar, bu renk değişimini şu süreçlere dayandırıyor:

Buz yüzeyindeki çatlaklarda biriken su, yarattığı basınçla kırılmaları derinleştiriyor.

Kenar kısımların su hattında erimesiyle oluşan yukarı yönlü kavislenme, mavi eriyik sularını yüzeyde hapseden doğal havuzlar oluşturuyor.

Buzdağının üzerinde görülen çizgilerin, yüzlerce yıl öncesinden kalma ve su akışını yönlendiren antik oluklar olduğu belirtiliyor.

BUZU DELEREK OKYANUSA DÖKÜLEN ŞELALERİ GÖSTERİYOR

Halihazırda 1.100 kilometrekarenin üzerinde bir alana sahip olan A23a, New York şehrinden daha büyük bir kütleyi temsil etse de yapısal bütünlüğünü kaybetmeye başladı. Buzdağının sol kısmında tespit edilen beyaz bölgeler, biriken suların buzu delerek okyanusa döküldüğü şelalelere işaret ediyor.

Araştırmacılar, bu veriler ışığında A23a'nın döngüsünün sonuna geldiğini ve önümüzdeki güney yarım küre yaz mevsimini (austral summer) tamamlayamadan tamamen parçalanacağını tahmin ediyor.