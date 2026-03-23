Arktik sularının tepe sakinlerinden olan kutup balinaları, 20 metreye ulaşan uzunlukları ve 90 tonluk ağırlıklarıyla deniz ekosisteminin en ağır üyeleri arasında yer alıyor. Bu türü diğer balinalardan ayıran temel özellik ise devasa kafa oranlarıdır. Yapılan ölçümlere göre, bir kutup balinasının ağzı açıkken iç hacmi, iki profesyonel basketbol oyuncusunun üst üste sığabileceği bir genişliğe ulaşmaktadır.

AĞZINI METRELERCE AÇABİLİYOR

Kutup balinası, beslenme sırasında ağzını 4 metreye kadar açarak devasa bir hacim yaratıyor. Hayvanın hayatta kalabilmesi için her yıl yaklaşık 100 ton kril ve küçük balık tüketmesi gerekiyor. Bu devasa miktardaki yiyeceği süzebilmek için üst çenesinde keratin yapılı özel balina plakaları bulunuyor.

Uzunlukları 5 ila 6 metreye ulaşan bu plakalar, rekor düzeydeki boyutlarıyla bir elek görevi görüyor. Sistem, büyük miktardaki deniz suyunu dışarı tahliye ederken, besinleri içeride hapsederek yüksek verimli bir filtreleme sağlıyor. Bu biyolojik donanım, kutup balinasının devasa enerji ihtiyacını karşılamasındaki en kritik unsur olarak tanımlanıyor.

DÜNYANIN EN UZUN ÖMÜRLÜ MEMELİSİ

Rekor kıran ağız yapısının yanı sıra bu tür, gezegendeki en uzun ömürlü memeli unvanını da taşıyor. Bilimsel tahminler, kutup balinalarının 200 yıldan fazla yaşayabildiğini gösteriyor. Araştırmacılar, bu canlıların Arktik bölgesindeki aşırı soğuklarda hayatta kalmalarını sağlayan metabolik sırları ve uzun ömürlülüklerini sağlayan genetik özellikleri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.