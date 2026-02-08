Bakır, elektrik iletkenliği gümüşten sonra en yüksek metal olma özelliğiyle modern endüstrinin merkezinde yer alıyor. Yenilenebilir enerji sistemlerinden elektrikli araçlara, yapay zeka veri merkezlerinden savunma sanayiine kadar tüm kritik teknolojiler bu madene ihtiyaç duyuyor. Yapılan son araştırmalar, ekonomik olarak çıkarılabilir küresel bakır rezervinin yaklaşık 1 milyar ton civarında olduğunu ortaya koydu.

BAKIR NEDEN ÜLKELER İÇİN BU KADAR ÖNEMLİ?

Bakır, günümüzde ülkelerin "net sıfır emisyon" hedeflerine ulaşabilmesi için en zorunlu mineral durumunda bulunuyor. Bir rüzgar türbininin yaklaşık 4 ton, bir elektrikli aracın ise ortalama 100 kilogram bakır içermesi bu metali petrol kadar değerli kılıyor. Özellikle Avrupa Birliği, ABD ve Çin'in bakırı "kritik mineraller" listesine alması, küresel arz güvenliği çabalarını artırdı.

Bakırın yüzde 60’ı elektrik-elektronik sektöründe kullanılırken, geri kalan büyük kısım inşaat ve dijital ekonomi altyapısında değerlendiriliyor. Ekonomik kalkınma ve enerji güvenliği için vazgeçilmez olan bu metal, sahip olan ülkelere devasa ihracat gelirleri sağlıyor. Tedarik zincirinde yaşanabilecek bir kesinti, küresel enerji üretimini durma noktasına getirebilecek bir risk taşıyor.

TÜRKİYE DEVLER LİGİNDE

Keşfedilmemiş potansiyel kaynaklarla birlikte toplam miktarın 6 milyar tonu aşabileceği tahmin ediliyor. Bu devasa pazarda Türkiye, 16 milyon tonluk rezerviyle dünyanın en büyük bakır kaynağına sahip 15 ülkesi arasına girdi. Türkiye’nin bu listede Kanada ve Hindistan gibi büyük ekonomileri geride bırakması, madencilik hedefleri açısından kritik bir veri olarak kayıtlara geçti.

Bu durum, Türkiye gibi yüksek rezerve sahip ülkelerin küresel enerji politikasında elini güçlendiren temel unsurlardan biri olarak görülüyor. Uzmanlar, Türkiye’deki mevcut 16 milyon tonluk rezervin stratejik önemine dikkat çekiyor. Rezervlerin doğru işlenmesi halinde, Türkiye’nin teknolojik üretim kapasitesinde büyük bir sıçrama yaşanabileceği vurgulanıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BAKIR REZERVİNE SAHİP ÜLKELER