2012 yılında İspanya’da yaptığı talihsiz bir restorasyon girişimiyle dünya çapında tanınan ve alay konusu olan Cecilia Giménez Zueco, 94 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü Ecce Homo freskini onarma çabasıyla sanat tarihine geçen Giménez’in ölümü, hem yerel halkta hem de uluslararası basında yankı buldu.

BİR RESTORASYON DÜNYAYI KAHKAHAYA BOĞMUŞTU

Zaragoza’ya bağlı Borja kasabasında yaşayan Cecilia Giménez, Elias Garcia Martinez’e ait Ecce Homo freskini “iyi niyetle” yenilemeye çalışmıştı. Ancak amatörce yapılan müdahale sonrası İsa tasviri tanınmaz hale gelmiş, fresk sosyal medyada “maymuna benzeyen” bir görünüme kavuştuğu gerekçesiyle sert eleştirilerin hedefi olmuştu.

Ortaya çıkan görüntü kısa sürede viral oldu. Milyonlarca kez paylaşılan fresk için sayısız internet esprisi üretildi, özel sosyal medya hesapları açıldı ve olay “dünyanın en başarısız restorasyonlarından biri” olarak kayıtlara geçti.

NAİF BİR ESER, NAİF BİR MÜDAHALE

Söz konusu fresk, 20. yüzyılın başlarında İspanya’daki küçük kiliselerde yaygın olan, naif ve halk sanatı üslubunda yapılmış tipik bir dini eserdi. Sanat çevrelerine göre bu sadelik ve saflık, eserin asıl cazibesini oluşturuyordu.

Ancak Giménez’in müdahalesi, bu özgün dokuyu ortadan kaldırdığı gerekçesiyle büyük tepki çekti ve restorasyon dünyasında uzun yıllar örnek gösterilen bir “fiyasko”ya dönüştü.

ALAY KONUSU OLAY, KASABANIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Başlangıçta büyük bir skandal olarak görülen olay, beklenmedik bir şekilde Borja kasabasına uluslararası bir ün kazandırdı. Dünya medyasının ilgisi ve ardından gelen turist akını, küçük kasabanın ekonomik ve kültürel kaderini değiştirdi.

Ecce Homo freski, yıllar içinde Borja’nın simgesi haline geldi ve ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşandı.

POPÜLER KÜLTÜR FİGÜRÜNE DÖNÜŞTÜ

Cecilia Giménez, yaşananların ardından bu kez restore edilmemiş, tamamen kendi özgün çalışmalarından oluşan bir sergi açtı. İstemeden de olsa Ecce Homo’yu dünya çapında üne kavuşturan isim oldu ve popüler kültürün bir parçasına dönüştü.

Ayrıca sanat dünyasında, başarısız restorasyonlar için bir referans noktası yarattı. Sonraki yıllarda yapılan pek çok hatalı restorasyon, “bir başka Ecce Homo vakası” olarak anılmaya başlandı.