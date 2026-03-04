Hazar Denizi, 386 bin 400 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Japonya’dan daha büyük bir alanı kaplıyor. Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, İran ve Azerbaycan ile sınır komşusu olan bu dev kütle, hem deniz hem de göl özelliklerini bir arada taşımasıyla bilim dünyasında "dünyanın en büyük gölü" ünvanına sahip. Batısında Kafkas Dağları, doğusunda ise Orta Asya bozkırları ile çevrili olan Hazar, yeryüzündeki yüzey sularının yaklaşık üçte birini bünyesinde barındırıyor.

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN MERKEZİ VE FOKLARIN GİZEMİ

Hazar Denizi, barındırdığı 50 ada ve zengin ekosistemiyle biyolojik bir hazine niteliği taşıyor. Dünyaca ünlü altı tür mersin balığına ve nesli tehlike altındaki Hazar fokuna ev sahipliği yapan bölge, bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor.

Uzmanlar, Arktik bölgesine özgü olan fokların bu kapalı su kütlesine nasıl ulaştığını hala araştırıyor. Son bulgular, bu canlıların binlerce yıl önce yok olmuş bir nehir ağı üzerinden kuzeyden güneye göç etmiş olabileceğini gösteriyor.

İZLANDA KADAR ALAN YOK OLABİLİR

Yüzyıllardır stratejik ve ekolojik önemini koruyan Hazar Denizi, günümüzde ciddi bir buharlaşma riskiyle karşı karşıya. Leeds Üniversitesi tarafından yapılan güncel araştırmalar, küresel ısınma nedeniyle gölün hızla çekildiğini ortaya koyuyor. Bilim insanları, mevcut iklim krizi devam ederse 2100 yılına kadar İzlanda’nın yüz ölçümünden daha büyük bir alanın kuruyabileceği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

Hazar’ın ardından dünyanın en büyük ikinci gölü unvanını, ABD-Kanada sınırında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en büyük tatlı su kaynağı olan Superior Gölü taşıyor. Ancak Hazar'ın tuzlu yapısı ve kapladığı devasa alan, onu kıtalararası ekolojik dengenin en önemli parçası kılıyor.