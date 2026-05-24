Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Dalian şehrinin kıyısından yaklaşık 4,5 kilometre açıkta, Bohai Denizi'ndeki Jinzhou Körfezi'nde yükselen Dalian Jinzhouwan Havalimanı projesi, yaklaşık 4,3 milyar dolarlık dev bütçesiyle çağımızın en iddialı mühendislik harikalarından biri olarak kabul ediliyor.

Genişleyecek kara alanı kalmadığı için çözümü denizi doldurarak kendi topraklarını yaratmakta bulan ülkenin bu devasa tesisi, 2035 yılına kadar tamamen faaliyete geçirmeyi planlanıyor.

187 MİLYON METREKÜP TOPRAK TAŞINDI

Mevcut teknolojik sınırları altüst eden projenin temel yapısı, okyanus tabanındaki kayalara kenetlenmiş 3 binden fazla devasa sütun üzerine oturtuldu. Karadaki normal bir havalimanı temelinden üç kat daha derine, yani denizin altına doğru 80 metreden fazla batırılan bu sütunların inşası için şimdiye kadar 187 milyon metreküp toprak taşındı.

Proje tamamlandığında, deniz üzerine kurulu iki küresel dev olan Hong Kong Uluslararası Havalimanı ile Japonya’daki Kansai Havalimanı’nı alan bazında geride bırakarak dünyanın en büyük insan yapımı ada havalimanı unvanını ele geçirecek.

80 MİLYON YOLCUYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Yeni açık deniz havalimanına duyulan acil ihtiyaç, bölgenin yaklaşık bir asır önce Japon işgali altındayken inşa edilen mevcut Dalian Zhoushuizi Havalimanı'nın kapasitesini tamamen doldurmasından kaynaklanıyor. Çevresi dağlar ve kentsel alanlarla kuşatıldığı için genişleme şansı kalmayan tek pistli mevcut havalimanı, şehrin ekonomik büyümesini sınırlandırıyordu.

Son haliyle dört piste ve 900 bin metrekarelik dev bir terminal binasına sahip olacak yeni Dalian Jinzhouwan Havalimanı, yılda 80 milyon yolcu ile 1 milyon ton kargo kapasitesine ev sahipliği yapacak ve yıllık ortalama 540 bin uçuş operasyonunu rahatlıkla yönetebilecek.