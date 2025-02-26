Bloomberg News tarafından elde edilen şirket içi belgelere göre, kapatılacak stüdyolar arasında Monolith Productions, Player First Games ve Warner Bros. Games San Diego yer alıyor. Bu stüdyolar, özellikle oyun dünyasında tanınan markaların geliştirilmesinde görev alıyordu. Ancak, şirketin finansal hedeflerine ulaşabilmek için bu adımların atılması gerektiği belirtiliyor.

Bununla birlikte, Wonder Woman adlı video oyununun iptal edilmesi, özellikle oyun meraklıları ve DC evreni hayranları için büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Warner Bros. Discovery, projeyi sonlandırarak oyun geliştirme stratejisini yeniden gözden geçirme kararı aldı.

KÜRESEL MEDYA VE EĞLENCE VİZYONU

Warner Bros. Discovery, dünya çapında önemli bir medya ve eğlence şirketi olarak televizyon, film ve dijital platformlarda geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Şirketin içerikleri, Discovery Channel, Max, CNN, DC, HBO gibi tanınmış markalarla dünya genelinde 220'den fazla ülke ve bölgede izlenebilir durumda.

Bu kapsamlı portföy, Warner Bros. Discovery'nin güçlü küresel varlığını pekiştiriyor. Ancak, şirketin oyun sektöründeki stratejik değişiklikler, yalnızca finansal karlılığa odaklanma amacını değil, aynı zamanda içerik üretim ve dağıtımındaki önceliklerini de yeniden belirleme çabalarını gözler önüne seriyor.