Daily Mail'in aktardığına göre; Britanya sömürge döneminde inşa edilen, kuzey ve güney bloktan oluşan yapı kompleksi yaklaşık 4 bin oda barındırıyor. Hükümet birimlerinin başka bir lokasyona taşınması planlanırken, bölgede yeni ofislerin inşası ve yeni parlamento binasının tamamlanması da süreçte öne çıkıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜZESİ İÇİN 950 ODA, 30 BİN ESER

Müzenin adı Yuge Yugeen Bharat Museum olarak düşünülüyor ve Delhi’deki Ulusal Müze’nin yerini alması planlanıyor. Sanskritçede adının “sonsuz Hindistan” anlamına geldiği belirtilen proje kapsamında yapının 950 odası müze için kullanılacak. İçeride ülkenin tarihini ve kültürünü kutlayacak yaklaşık 25 binden 30 bine kadar eser sergilenecek. Dönüşümün ne zaman başlayacağı, bütçe ve diğer ayrıntılar ise henüz net değil.

KALABALIK KORİDORLARDAN MODERN OFİSLERE

Central Secretaria’nın yıllar içinde iyice dolu hale geldiği, bazı odaların bölünerek yeni alanlar yaratıldığı aktarılıyor. Dışişleri servisinde çalışmış Neelam Deo, “Geniş koridorlardan yeni odalar oyulurdu. Bir anda merdiven altına banyo yapıldığını görürdünüz. Sürekli bir alan yaratma mücadelesiydi” derken, eski diplomat KP Fabian binayı “etkileyici” olarak nitelendiriyor.

Yakındaki yeni ofisler cam ve çelikten, Central Secretaria’ya kıyasla daha modern bir görünüme sahip olacak şekilde inşa ediliyor. Deo, “Cephe elbette inanılmaz bir ihtişama sahipti ama kuzey bloğun içi o kadar özel değildi. İnsanlar o havayı abartıyor. Personel, nostaljik bir sisin içinde değil de işlevsel ofislerde çok daha iyi durumda olacaktır” diye ekliyor.