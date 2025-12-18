Bilim insanları, şimdiye kadar kaydedilen en büyük örümcek ağı olduğu düşünülen dev bir yapıyı ortaya çıkardı. Arnavutluk ile Yunanistan sınırında yer alan ve Kükürt Mağarası olarak bilinen mağarada bulunan ağın, 100 binden fazla örümceğe ev sahipliği yaptığı belirlendi.

Ağ, 2022 yılında mağaracılar tarafından keşfedildi ve ardından bilim insanları tarafından detaylı biçimde incelendi. Yaklaşık 106 metrekarelik bir alanı kaplayan yapının, iki farklı örümcek türü tarafından ortaklaşa oluşturulduğu tespit edildi. Uzmanlar, bunun birden fazla türün birlikte oluşturduğu ilk örümcek ağı olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

HEPSİ BİR NOKTADA BULUNUYOR

Normal koşullarda birbirleriyle besin ilişkisi bulunan bu iki türün aynı alanda bir arada bulunması, keşfi bilimsel açıdan dikkat çekici kılıyor. Araştırmacılar, mağaranın karanlık yapısı ve sinek gibi küçük canlıların bolluğunun, örümceklerin bu ortamda yoğunlaşmasına neden olduğunu belirtti.

Mağara ekosisteminde yalnızca örümcekler değil; çeşitli böcekler, yarasalar ve diğer küçük canlılar da bulunuyor. Bu canlıların bir bölümü ağlara takılarak örümcekler için sürekli bir besin kaynağı oluşturuyor.

Araştırma sonuçları bilimsel bir dergide yayımlanırken, uzmanlar keşfin örümceklerin birlikte yaşam ve avlanma davranışlarına dair önemli ipuçları sunduğunu vurguladı.