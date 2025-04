Ankara'da doğup büyüyen Gökçe Kübra Turan Yıldırım, mühendislik kariyerini geride bırakıp havacılık tutkusunun peşinden giderek gökyüzündeki en büyük yolcu uçağı Airbus A380'in pilotu olma başarısını yakaladı.

Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi mezunu olan Yıldırım; Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine başladı. Ancak aldığı bir tam burs teklifi bile onu havacılığa olan tutkusu kadar cezbetmedi. Yıldırım, kariyer rotasını köklü bir değişiklikle pilotaj eğitimine yönlendirdi.

Havacılık serüveni Türk Hava Yolları'nda staj yaparak başlayan Yıldırım, ofis ortamının kendisine uygun olmadığını kısa sürede fark etti. Uçak teknolojisine olan ilgisi ve gökyüzüne duyduğu sevgi, onu doğrudan kokpite taşıdı. Bu uzun yolculuğun sonunda Emirates Hava Yolları'nda Airbus A380 gibi devasa bir uçağın kaptan pilotu olmayı başardı.

"GÖKYÜZÜNDE OLMAK BAMBAŞKA BİR DUYGU"

Yıldırım, Airbus A380'in kaptanı olmanın kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu uçağı uçurmak sadece teknik bir iş değil; ekip yönetimi, uzun mesafeli uçuşlarda olağanüstü dikkat ve koordinasyon da gerekiyor. Her kalkışta ve inişte ekstra özen gösteriyoruz çünkü bu dev uçağın her hareketi büyük bir hassasiyet istiyor. Yolcuların ve mürettebatın güvenliğini sağlamak bizim için her zaman birinci öncelik."

GENÇ KADINLARA İLHAM OLUYOR

Başlangıçta Airbus A380'in ilk Türk kadın kaptanı olmayı hedeflememiş olsa da bugün ulaştığı noktadan büyük gurur duyduğunu dile getiren Yıldırım, havacılık hayali kuran kadınlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Hayalleriniz ne kadar büyük olursa olsun peşlerinden gidin. Havacılık kolay bir alan değil ama azim, sıkı çalışma ve kararlılıkla her şey mümkün. Kendinize inanın, mentörler bulun, öğrenmeye devam edin ve asla pes etmeyin."