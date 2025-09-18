Avusturyalı çok aranan firari Jan Marsalek, Rus istihbaratı tarafından işe alınmış ve teknoloji şirketi Wirecard'ın iflasını açıkladığı ve hesaplarından yaklaşık 2 milyar euro paranın kaybolduğunu fark ettiği 2020 yılında Rusya'ya kaçmıştı.

The Insider ve Der Spiegel'in 16 Eylül tarihli haberine göre, dünyanın en çok aranan suçlularından biri olan Marsalek, saklandığı yerden çıkmaya başladı.



SAÇ EKTİRDİ, SEVGİLİSİYLE GEZMEYE BAŞLADI



Uyum sağlamak için Jan Marsalek'in Rusça öğrendiği ortaya çıktı. Alman Der Spiegel, ZDF ve Avusturyalı Der Standard gazeteleriyle birlikte soruşturmayı yürüten The Insider, Rusça öğretmeni Tatjana Spiridonova'nın da sevgilisi olduğunu ortaya çıkardı.

UKRAYNA'YA GİDİP GELİYOR



Veriler ayrıca Marsalek'in 2023'ten bu yana işgal altındaki Kırım'a, çoğunlukla Rus Spetsnaz komandoları eşliğinde, 27 saatlik beş seyahat gerçekleştirdiğini gösteriyor. Mobil veriler ayrıca Marsalek'in Rusya-Ukrayna sınırına birkaç kez yakın olduğunu gösteriyor ve kayıtlar ayrıca işgal altındaki Mariupol'daki cephe hattına bir ziyareti de gösteriyor.

5 FARKLI KİMLİĞİ VAR



Beş farklı kimlik kullanan Marsalek'in, 2020'den beri Dubai'ye seyahat ettiği ve burada kara para aklama ve kanlı elmas ticaretiyle uğraştığı iddia ediliyor. Almanya'dan kaçışından önce ve sonra istihbarat faaliyetlerine ilişkin soruşturmalar birçok Avrupa ülkesinde yürütülüyor.

İngiliz The Telegraph gazetesinin yaptığı bir araştırma, Marsalek'in Putin'in muhaliflerine karşı "endüstriyel" casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu, özel Rus ordularıyla bağlantılarını ve Ukrayna savaş alanında kullanılmak üzere gizlice savaş uçağı tedarik ettiğini ortaya çıkarmıştı.