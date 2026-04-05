E-spor oyuncusu İlkan Saydan, 2024 yılında kız arkadaşının kendisini darbettiği yönündeki şikayetiyle gündeme geldi.

Ancak bu sürecin ardından kız arkadaşı Büşra S.’nin de kendisinden şikayetçi olması üzerine Saydan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre yaklaşık 1,5 yıl cezaevinde kalan Saydan, 4 Temmuz 2025 tarihinde firar etti. Firar sürecinde sosyal medya üzerinden yayınlanan bir şov programına katıldığı da tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek”, “kişilerin huzur ve sükununu bozma”, “cinsel taciz”, “hırsızlık”, “basit tehdit”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak”, “dolandırıcılık” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından toplam 21 ayrı UYAP aranma kaydı bulunan Saydan, Tuzla’da gözaltına alındı.

4 Temmuz 2025’ten bu yana firari durumda olan ve hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İlkan Saydan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.