Madrid Adalet Yüksek Mahkemesi (TSJM), kulübün Madrid Belediyesi'nin itirazlarını reddederek inşaat çalışmalarının durdurulmasına hükmetti. TSJM, iki yer altı otoparkı ve bağlantı tünelinin "kamu yararına" olmadığını belirterek, çevre sakinlerinin açtığı davada onların lehine karar verdi.

Kararda, projenin bölgedeki ağaçların kesilmesine ve yeşil alanların yok olmasına yol açacağı vurgulandı. Ayrıca, "Otopark ihtiyacı, yaratacağı çevresel zararla kıyaslanamaz" ifadesine yer verildi.

REAL MADRİD VE BELEDİYE'YE PARA CEZASI

Mahkeme, yargılama masrafları kapsamında Real Madrid'e 12 bin, Madrid Belediyesi'ne ise 6 bin euro para cezası verilmesini kararlaştırdı. Böylece, 2024'teki yerel mahkeme kararını temyize taşıyan kulüp ve belediye ikinci kez ret yanıtı almış oldu.

Kararın ardından Real Madrid'in otopark projesi en az 40 yıl boyunca uygulanamayacak. Bu durum, kulübün stadın çevresindeki trafik düzenleme planlarını da doğrudan etkiliyor.

GÜRÜLTÜ DAVALARI DA SÜRÜYOR

Bernabeu çevresindeki sakinler, yaz aylarında düzenlenen konserlerin gürültü ve çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle daha önce de kulübe dava açmış, bazı etkinliklerin iptal edilmesini sağlamıştı.

1.4 MİLYAR EUROLUK YENİLEME

Real Madrid, 2019'da başlattığı Santiago Bernabeu yenileme projesi için şu ana kadar yaklaşık 1,4 milyar euro harcadı. Dev proje kapsamında stadın çatısı, tribünleri ve çevre düzenlemesi tamamen yenilendi. Ancak çevresel etkiler ve mahalle sakinlerinin şikayetleri, kulübün planlarını zora sokmaya devam ediyor.