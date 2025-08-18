Bangkok, 32,4 milyon ziyaretçi ile listenin zirvesinde yer aldı. Vize kolaylığı ve güçlü turizm politikalarıyla dikkat çeken şehir, dünya turizminin merkezi olmayı sürdürdü. İstanbul ise 23 milyon turist ile ikinci sıraya yükseldi. Kültürel zenginliği, tarihi dokusu ve stratejik konumu sayesinde İstanbul, Londra ve Paris gibi dünya metropollerini geride bıraktı.

ANTALYA İLK 10’A GİRDİ

Türkiye’den listeye giren diğer şehir ise Antalya oldu. Akdeniz’in gözde turizm merkezi, 19,3 milyon ziyaretçiyle altıncı sırada yer aldı. Antalya, deniz turizminin yanı sıra tarihi mirasıyla da öne çıkarak turistlerin yoğun ilgisini çekti.

ASYA ŞEHİRLERİ ÖNE ÇIKTI

Londra ve Paris kültürel ve tarihi değerleriyle üst sıralardaki yerini korudu. Hong Kong ve Kuala Lumpur gibi Asya şehirleri ise turist sayısında önemli bir artış kaydetti. Dini turizm de Mekke’yi listeye taşıdı.

EUROMONITOR VERİLERİNE GÖRE İLK 10 ŞEHİR

10. Kuala Lumpur – 16,5 milyon

9. Paris – 17,4 milyon

8. Makao – 18 milyon

7. Dubai – 18,2 milyon

6. Antalya – 19,3 milyon

5. Mekke – 19,3 milyon

4. Hong Kong – 20,5 milyon

3. Londra – 21,7 milyon

2. İstanbul – 23 milyon

1. Bangkok – 32,4 milyon