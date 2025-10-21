Ekim 2025 itibarıyla açıklanan verilere göre, küresel piyasa değerine göre en büyük şirketler listesinde teknoloji sektörü yine başı çekti. Nvidia, 4 trilyon 460 milyar dolarlık değeriyle zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Apple da iPhone 17 satışları sayesinde 3 trilyon 891 milyar dolara ulaşarak ikinci sıraya çıktı.

Microsoft 3 trilyon 841 milyar dolarla üçüncü sırada yer alırken, Google’ın çatı şirketi Alphabet 3 trilyon 66 milyar dolarlık değeriyle dördüncülüğe geriledi.

AMAZON VE META İ LK ALTIDA

Amazon, 2 trilyon 308 milyar dolarlık piyasa değeriyle beşinci sırada yer alırken; Facebook’un ana şirketi Meta Platforms, 1 trilyon 800 milyar dolarla altıncı oldu.

Broadcom, 1 trilyon 649 milyar dolarlık değeriyle yedinci sırayı alırken; petrol devi Saudi Aramco 1 trilyon 621 milyar dolarla sekizinci basamakta yer aldı.

YARI İ LETKEN DEVLER İ DE L İ STEDE

Yarı iletken üreticileri de listede dikkat çekiyor. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) 1 trilyon 544 milyar dolarlık piyasa değeriyle dokuzuncu sırada yer alırken, Tesla 1 trilyon 487 milyar dolarlık değeriyle onunculuğa geriledi.

D Ü NYANIN EN DE Ğ ERL İ 10 Şİ RKET İ (EK İ M 2025 İ T İ BARIYLA)

NVIDIA – 4 trilyon 460 milyar dolar

Apple – 3 trilyon 891 milyar dolar

Microsoft – 3 trilyon 841 milyar dolar

Alphabet (Google) – 3 trilyon 066 milyar dolar

Amazon – 2 trilyon 308 milyar dolar

Meta Platforms (Facebook) – 1 trilyon 800 milyar dolar

Broadcom – 1 trilyon 649 milyar dolar

Saudi Aramco – 1 trilyon 621 milyar dolar

TSMC – 1 trilyon 544 milyar dolar

Tesla – 1 trilyon 487 milyar dolar