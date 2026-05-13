Suudi Arabistan’ın doğu eyaletinde yer alan ve başlangıçta Kral Fahd için özel bir yol olarak inşa edilen Otoyol 10, dünyanın en uzun düz yolu olarak resmi Guinness Dünya Rekoru’nun yeni sahibi oldu. Hiçbir viraj veya eğim barındırmayan yol, 159 mil (256 kilometre) boyunca kesintisiz bir hat şeklinde uzanıyor.

KESİNTİSİZ KUM ÇÖLÜ

Dünyanın en büyük kesintisiz kum çölü olan Rübülyali’yi (Boş Çeyrek) boydan boya geçen otoyol, önemli bir lojistik hat teşkil ediyor. Yol, petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından zengin olan Haradh şehri ile Birleşik Arab Emirlikleri sınırı yakınındaki Al Batha bölgesini birbirine bağlıyor. Bu proje ile daha önce 91 millik (146 kilometre) düzlüğe sahip olan Avustralya’daki Eyre Otoyolu’na ait rekor geride bırakıldı.

Mühendislik açısından zorlu bir bölgede inşa edilen otoyol, ekstrem iklim koşullarına rağmen yapısal bütünlüğünü koruyor:

Sıcaklık: Yaz aylarında 50°C’yi aşan hava sıcaklığı.

Zemin: Sürekli yer değiştiren kum tepeleri.

Yapı: 256 kilometre boyunca hiçbir yükselti veya dönüş içermeyen, tamamen düz asfalt zemin.

YOL HİPNOZUNA YOL AÇIYOR

Yolun fiziksel sadeliği, sürücüler için beklenmedik bir güvenlik riskini beraberinde getiriyor. Uzmanlar ve kullanıcılar, görsel uyaran eksikliğinin "yol hipnozu" olarak bilinen, beynin odaklanma yetisini kaybetmesi durumuna yol açtığını belirtti.

Bölgeyi kullanan sürücülerin deneyimlerine göre, özellikle gece sürüşlerinde çevre detaylarının yokluğu ve trafiğin azlığı, yorgunluğa bağlı kazaların temel sebepleri arasında gösteriliyor. Sürücüler, yaklaşık iki saat süren bu monoton sürüşün zihinsel olarak yüksek dikkat gerektirdiğini ifade etti.