Barbara Sherwood Lollar, 2009-2013 yılları arasında Kanada'nın Timmins kentindeki Kidd Creek Madeni'nde binlerce yıllık kayalar üzerinde çalışmalar yürüttü.

armees.com'un haberine göre Glencore şirketine ait olan bu maden, deniz seviyesinin altındaki en derin maden olarak biliniyor ve bakır, çinko ile gümüş yataklarıyla öne çıkıyor. Madenciler, daha değerli ve ilginç yataklara ulaşmak için her geçen gün daha derinlere inmeye devam ediyor.

Sherwood Lollar'ın yürüttüğü çalışmalar, kayaların içinde hapsolmuş yeraltı suyundan örnekler almasını mümkün kıldı. Özel ekipmanlar kullanarak su kabarcıklarının karmaşık kimyasal yapısını analiz eden Lollar, özellikle helyum gibi soy gazların izotopları üzerinde yoğunlaştı.

Başlangıçta suyun yaklaşık 1,5 milyar yıllık olduğu tahmin edilse de, yapılan detaylı analizler bu suyun 2,6 milyar yıla yakın bir yaşa sahip olduğunu ortaya çıkardı.

"Aşırı tuzlu ve acı"

CNN'in aktardığına göre, Barbara Sherwood Lollar bu suyu "aşırı tuzlu ve acı - deniz suyundan çok daha yoğun" şeklinde tanımlıyor. Ancak keşif bununla sınırlı değil: Bu antik su, aynı zamanda çeşitli mikrobiyal yaşam formlarını da barındırıyor.

Özellikle Mars gibi gezegenlerde veya benzer koşullara sahip olabilecek diğer gök cisimlerinde sıvı suyun varlığı düşünüldüğünde, bu bulgular adeta bilim kurguyu gerçeğe dönüştürüyor.