Dünyada en çok adaya sahip ilk 10 ülkeyi ortaya koydu. Listenin zirvesinde, tahminleri bozan İsveç yer aldı.

İSVEÇ – 267 BİN ADA

Kuzey Avrupa ülkesi İsveç’in kıyılarında ve iç sularında 267 binden fazla ada bulunuyor. Bunların çoğu ıssız olsa da, yalnızca Stockholm takımadasının içinde binlerce ada ve adacık yer alıyor. İsveç’te az sayıda yerleşimli ada varken, büyük bölümü turizm, doğa koruma ve rekreasyon faaliyetleri için değerlendiriliyor.

NORVEÇ – 239 BİN 57 ADA

Norveç, özellikle fiyortları çevreleyen kayalık sahiller boyunca 239 bini aşkın adaya sahip. Bir kısmında küçük balıkçı toplulukları yaşıyor. Açık denizdeki adalar ise hem yerleşimli grupları hem de doğası bozulmamış ıssız kayalıkları içeriyor.

FİNLANDİYA – 179 BİN 854 ADA

Listenin üçüncü sırasında, komşu Finlandiya bulunuyor. Ülkedeki adaların büyük bölümü iç göllerde yer alıyor. Baltık kıyısındaki adalar ise kültürel ve turistik açıdan önemli. Adaların yalnızca çok küçük bir bölümü yerleşime açık.

KANADA – 52 BİN 455 ADA

Kanada’nın 50 bini aşan adaları arasında Baffin Adası gibi dünyanın en büyüklerinden bazıları da var. Arktik bölgedeki adaların birçoğuna yalnızca yılın belirli dönemlerinde ulaşılabiliyor. Yükselen deniz seviyesi nedeniyle bazı adaların ileride tamamen yok olabileceği belirtiliyor.

ENDONEZYA – 17 BİN 500 ADA

Ülkenin tamamı büyük bir takımadadan oluşuyor. Sumatra, Cava, Kalimantan ve Bali en bilinen büyük adalar arasında yer alıyor. Endonezya’daki adalar hem yoğun nüfuslu merkezleri hem de ıssız tropik adacıklarıyla dikkat çekiyor.

JAPONYA – 14 BİN 125 ADA

Yeni haritalama çalışmalarıyla Japonya’nın ada sayısı iki katına çıktı. Araştırmacılar, tamamen suyla çevrili doğal kara parçalarını esas alarak toplam sayıyı 14 binin üzerine çıkardı. En büyük adalar olan Honshu, Hokkaido, Kyushu ve Shikoku dışında binlerce küçük ada bulunuyor.

ABD – 18 BİN 617 ADA

Amerika Birleşik Devletleri’nde Alaska’nın Aleut Adaları’ndan Hawaii’ye, Büyük Göller’den Karayipler’deki Porto Riko ve ABD Virjin Adaları’na kadar farklı iklim ve yapıda binlerce ada yer alıyor.

AVUSTRALYA – 8 BİN 222 ADA

Avustralya anakarası bir kıta olsa da, Tazmanya ve çevresindeki adalar ile Christmas Adası ve Cocos Adaları gibi denizaşırı bölgeler sayılarını artırıyor. Ülke genelinde 8 bini aşkın ada bulunuyor.

FİLİPİNLER – 7 BİN 640 ADA

Filipinler, her biri farklı büyüklükte 7 binden fazla adadan oluşuyor. Nüfusun önemli kısmı Luzon ve Mindanao gibi büyük adalarda yaşıyor. Küçük adacıklar ise turizm, balıkçılık ve tarım için kullanılıyor.

BÜYÜK BRİTANYA – 6 BİNDEN FAZLA ADA

Birleşik Krallık’ın ana kara parçaları Büyük Britanya ve İrlanda olsa da, ülkeye bağlı binlerce kıyı adası ve denizaşırı bölge bulunuyor. Erozyon ve deniz seviyesindeki değişiklikler nedeniyle ada sayısının zaman içinde değiştiği belirtiliyor.

Dünya genelinde ada sayısının bu kadar yüksek olması, coğrafi çeşitliliğin ve doğal oluşumların ne denli zengin olduğunu bir kez daha gösteriyor. İklimden kültüre, turizmden yerleşime kadar pek çok alanı etkileyen adalar, her ülkenin doğasında ayrı bir yere sahip.